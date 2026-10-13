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Svedočenje je u toku na suđenju Metjuu Farvelu, policajcu iz Masačusetsa optuženom za ubistvo Sandre Birčmor.

U utorak je poroti prikazan snimak nadzornih kamera za koji tužilaštvo tvrdi da prikazuje Farvela kako ulazi u stambenu zgradu u kojoj je Sandra Birčmor imala stan, a potom iz nje izlazi u noći njene smrti.

Na snimku se vidi kako Farvel ulazi u zgradu, a napušta je približno 30 minuta kasnije. Nekoliko sati nakon toga, njegova supruga Anđela Farvel rodila je njihovo treće dete.

Na snimku nadzornih kamera vidi se da je Farvel stigao do zgrade u kojoj je Birčmor živela 1. februara 2021. godine, u 21.28 časova.

Veći deo njegovog lica prekriven je zaštitnom maskom, a preko glave je navukao i kapuljaču dukserice.

Farvel se odmah uputio ka liftu i ponovo se pojavljuje na snimku tek u 21.56, kada izlazi iz lifta i napušta zgradu znatno žurnije nego što je u nju ušao oko pola sata ranije.

1/5 Vidi galeriju Policajac ubio trudnu Sandru pa otišao na porođaj žene Foto: Printscreen YouTube, Stoughton police department

Tužilaštvo tvrdi da je Farvel zadavio Birčmor nakon što mu je rekla da je trudna i da je on otac deteta. Prema navodima tužilaca, potom je inscenirao mesto zločina kako bi izgledalo da je Birčmor sebi oduzela život.

Manipulisao žrtvom

U to vreme bio je policajac u policijskoj upravi u Stoutonu, a upravo u toj ulozi prvi put je upoznao Birčmor, kada se ona, sa samo 13 godina, priključila programu "Stoughton Police Explorer", namenjenom mladima zainteresovanim za policijski rad.

Prema kopiji izjave na osnovu koje je zatraženo određivanje pritvora, do koje je došao magazin "Pipl", policajac je narednih nekoliko godina postepeno zadobijao njeno poverenje i manipulisao njome, pre nego što je počeo da je siluje kada je imala samo 15 godina.

U izjavi se navodi da je Farvel "koristio svoj autoritet i pristup kako bi pridobio njeno poverenje, seksualno je iskorišćavao i na kraju seksualno zlostavljao tada petnaestogodišnju Birčmor", kao i da je "nastavio sa seksualnim zlostavljanjem i nakon što je Birčmor postala punoletna".

Sandra Birčmor Foto: Društvene Mreže

Tužilaštvo tvrdi da je Farvel počeo da siluje Birčmor samo mesec dana pre svog venčanja, a optužen je da ju je ubio svega nekoliko sati pre nego što je njegova supruga rodila njihovo treće dete. Testiranje je 2025. godine pokazalo da on zapravo nije bio otac nerođenog deteta za čije je ubistvo sada optužen.

Više od tri godine smrt Sandre Birčmor zvanično je vođena kao samoubistvo, nakon što su državni zvaničnici i sudski veštak zaključili da je sama sebi oduzela život.

FBI ponovo otvorio slučaj

Slučaj je potom zatvoren, sve dok se u istragu nije uključio FBI.

Nakon sprovođenja sopstvene istrage, FBI je u avgustu 2024. godine, više od tri godine nakon njene smrti, podigao optužnicu protiv Farvela za ubistvo Birčmor pred saveznim sudom u Masačusetsu.

U septembru 2024. godine savezne vlasti zvanično su okarakterisale smrt Birčmor kao ubistvo, a Farvel je uhapšen.

Farvel se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice. Njegova odbrana i dalje tvrdi da je Birčmor izvršila samoubistvo. Ukoliko bude proglašen krivim, Farvelu preti kazna doživotnog zatvora.

Očekuje se da će suđenje, koje se održava u zgradi suda „Džon Dž. Mokli“ u Bostonu, trajati četiri nedelje.