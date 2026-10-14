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Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 9.066, dok je od te bolesti preminula 4.381 osoba, pokazuju podaci zdravstvenih vlasti, koji su danas objavljeni.

Zdravstveni radnici pokušavaju da uspore širenje virusa u više žarišta, dok je epidemija, izazvana sojem Bundibugjo, postala najveća i najsmrtonosnija u istoriji Konga, nadmašivši epidemiju iz perioda 2018-2020. godine, prenosi Rojters.

Epidemija je proglašena u maju, a za soj Bundibugjo trenutno ne postoje odobrene vakcine ni terapije.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), epidemija u Kongu druga je najveća u svetu posle epidemije ebole u zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine, kada je u Gvineji, Liberiji i Sijera Leoneu zaraženo više od 28.600 ljudi, a preminulo više od 11.000.

Epidemija je zahvatila i druge zemlje, Uganda je ranije ove godine prijavila 20 slučajeva i dve smrti, ali je u avgustu proglašena zemljom bez ebole, dok je Kenija prošle nedelje potvrdila prvi uvezeni slučaj, nakon što je državljanin te zemlje doputovao iz Konga preko Ugande i preminuo u Najrobiju.