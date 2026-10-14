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Najmanje četiri osobe su poginule, a 30 je povređeno kada je putnički voz danas iskočio iz šina u centralnom Pakistanu, saopštili su pakistanska policija i železnica.

Iz železnica je saopšteno da su spasioci izvukli četiri tela iz voza i evakuisali povređene iz 14 vagona voza, kao i da su povređene osobe prevezene u bolnicu, preneo je AP.


Voz je saobraćao od lučkog grada Karačija na jugu zemlje do Pešavara, grada na severozapadu Pakistana, kada je iskočio iz šina u gradu Šer Šah, u provinciji Pendžab.

Železničke nesreće relativno su česte u Pakistanu zbog višedecenijskog nedovoljnog ulaganja, zastarelih pruga i dotrajalih signalnih sistema.

(Kurir.rs/Tačno)

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