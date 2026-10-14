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Šef britanske službe unutrašnje bezbednosti MI5 izjavio je danas da Iran pokušava da izvede napade na vojne objekte u Ujedinjenom Kraljevstvu, kao i da zavera za napad na vojnu vazduhoplovnu bazu pod američkom upravom Ferford, otkrivena u septembru, nije usamljen slučaj.

Direktor MI5 Ken Mekalam rekao je da Teheran nastoji da intenzivira napade u Britaniji ciljajući i druge mete osim Iranaca koji se protive islamskim vlastima.

Britanska policija blizu vojne baze Ferford Foto: Ben Birchall / PA Images / Profimedia, Ben Birchall, PA Images / Alamy / Profimedia

To uključuje podmetanje požara i sabotaže usmerene na jevrejske objekte, za koje Britanija tvrdi da su ih izvršili pojedinci po nalogu vlasti Irana.

Mekalam je naveo da još jednu "značajnu promenu ove godine predstavljaju iranske ambicije da napadnu bolje zaštićene mete, poput vojnih objekata".

"Incident u bazi Ferford nije usamljen slučaj. Bilo je i drugih primera, ne samo u Ujedinjenom Kraljevstvu već i širom sveta", rekao je Mekalam.

(Kurir.rs/Beta)

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