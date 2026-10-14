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Rusija je u noći između 13. i 14. oktobra izvela još jedan napad velikih razmera balističkim raketama na Kijev, nanevši razaranja u stambenom naselju i gađajući nekoliko energetskih objekata u gradu.

Nekoliko elektrana bilo je na meti u prestonici, izjavio je za Kijev Independent zvaničnik iz energetskog sektora koji je želeo da ostane anoniman, dok Rusija nastavlja da pojačava napade na energetsku infrastrukturu uoči predstojećih zimskih meseci.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da je u napadu pogođeno nekoliko "energetskih objekata".

1/20 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama na Kijev u noći između 13. i 14. oktobra 2026. Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Pogođena devetospratna stambena zgrada, izbio veliki požar

Eksplozije su u prestonici prvi put odjeknule u kasnim večernjim satima 13. oktobra, kada je ruska raketa, uz malo upozorenja, pogodila devetospratnu stambenu zgradu u gradskom okrugu Desnjanski, izazvavši požar velikih razmera, izvestio je Kličko.

Najmanje dve osobe su poginule, a još 21 je povređena u udaru na stambenu zgradu, rekao je Kličko. Među povređenima, 16 osoba je hospitalizovano, a četiri su u teškom stanju.

Nestanak struje

Više od deset eksplozija ponovo se čulo u prestonici između 4:45 i 6:45 po lokalnom vremenu, prema rečima novinara lista Kyiv Independent sa terena, tokom naknadnih talasa raketnih napada.

Novinari su takođe prijavili kratkotrajne nestanke struje i treperenje svetala oko 5:30 časova.

Kličko je izvestio da je nakon najnovijih talasa napada hospitalizovana još najmanje jedna žrtva iz kijevskog okruga Darnicki, dok je još jedna osoba poginula u gradskom okrugu Holosijivski.

Zvaničnici još uvek nisu komentarisali prijavljene udare na elektrane niti razmere pričinjene štete.

Državna služba za vanredne situacije Ukrajine saopštila je da su širom grada oštećeni i neutvrđeni "nestambeni" objekat, jedna kuća i jedna napuštena zgrada.

Najnoviji ruski napadi na energetsku infrastrukturu usledili su samo nekoliko dana nakon što je predsednik SAD Donald Tramp proglasio "energetsko primirje" i zatražio od Ukrajine da prestane da gađa ruska naftna postrojenja. On je tvrdio da su ti napadi doprineli porastu cena nafte, što se u velikoj meri pripisuje ratu SAD u Iranu.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi bio spreman da pristane na energetsko primirje ukoliko ruske snage prestanu da gađaju ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Saveznici već drugi dan zaredom nisu upozorili o lansiranjima

Nakon napada, predsednički savetnik Dmitro Litvin rekao je novinarima da saveznici već drugi dan zaredom nisu pružili rano upozorenje o lansiranjima. Vazduhoplovstvo Ukrajine takođe je saopštilo da ni jednog od ta dva dana nisu primljena nikakva upozorenja.

Kasnije je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio da Ukrajini nije pruženo rano upozorenje, dodajući da su na meti bili kijevska termoelektrana i stambena zgrada.

- Naš sistem je detektovao ove rakete tek kada su se približavale Kijevu - rekao je Zelenski.

Lokalni stanovnik Maksim izjavio je za Kyiv Independent da su se on i njegova partnerka evakuisali u hodnik zgrade pre nego što su se uputili u sklonište, nakon što su prozori popucali usled obližnje eksplozije.

- Sve je bilo veoma brzo. Nismo ništa ni shvatili - rekao je on.

Ruska raketna pretnja pokrenula je i uzbune za vazdušni napad u delovima Lavovske, Volinjske i Ivano-Frankivske oblasti u zapadnoj Ukrajini, daleko od linija fronta.

Ukrajina nije primila nikakvo prethodno upozorenje o napadu od saveznika, što je neuobičajeno, rekao je predsednički savetnik Litvin na novinarsko pitanje.

Vazduhoplovstvo Ukrajine potvrdilo je da je Rusija lansirala balističke rakete na Kijev, navodeći da "nisu primljene nikakve informacije od partnera u vezi sa lansiranjem raketa sa neprijateljske teritorije", ni 12. ni 13. oktobra.

U prethodnom napadu poginulo najmanje 12 osoba

U ruskom napadu 12. oktobra povređeno je najmanje 12 osoba, uključujući i 17-godišnjaka, prema podacima Odeljenja za zdravstvo gradske državne uprave Kijeva.

Samo dan ranije, izvori su rekli za Kyiv Independent da je Trampova administracija pretila visokim ukrajinskim vojnim i vladinim zvaničnicima, upozoravajući na planove o povlačenju podrške Ukrajini u nastojanju da zaštiti ruske rafinerije nafte.