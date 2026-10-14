"SPREMA SE ISTRAŽIVANJE NA NAŠEM NOVOM I PRELEPOM GRENLANDU" Američki predsednik Donald Tramp ponovo šokirao izjavom o ostrvu!
- Tramp je poručio da se na Grenlandu sprema masovno istraživanje nafte, gasa i minerala, uz tvrdnju da je ostrvo 'naše'.
- Istakao je i da Grenland ima ključan bezbednosni značaj za SAD i Evropu, jer bi svaki budući napad na SAD morao da ide preko njega.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se na Grenlandu, uz koji je upotrebio reč "naš", sprema istraživanje nafte, gasa i minerala.
"Masovno istraživanje nafte, gasa i minerala sprema se za početak na našem novom i prelepom Grenlandu! Postoje stručnjaci koji kažu da je količina lako dostupne nafte daleko veća nego na skoro bilo kom kopnu, bilo gde u svetu i, što je još važnije, iz bezbednosnih razloga u odbrani i napadu i Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, to je bez premca. Bilo koji budući napad na Sjedinjene Države moraće da se dogodi preko Grenlanda, gde će naša odbrana rutinski obarati dronove, rakete ili bilo koji drugi oblik oružja koji još nije ni osmišljen", naveo je Tramp u objavi na platformi Truth Social.
Tramp je rekao da američko prisustvo na Grenlandu "daje vreme, lokaciju i vidokrug, kao nigde drugde u svetu".
Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland, koji je danska autonomna teritorija, potpisali su 22. septembra u Njujorku bezbednosni sporazum koji predviđa proširenje postojeće američke baze na Grenlandu i izgradnju dve nove vojne baze.
Prema izjavama američke strane, sporazum je trajan, nema rok isteka i ne može se jednostrano raskinuti, dok su danske vlasti i premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen ocenili da su njihove "crvene linije" ispoštovane i da sporazum jača bezbednost na Arktiku i području severnog Atlantika.
(Kurir.rs/Tačno)