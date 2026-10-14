Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se na Grenlandu, uz koji je upotrebio reč "naš", sprema istraživanje nafte, gasa i minerala.

"Masovno istraživanje nafte, gasa i minerala sprema se za početak na našem novom i prelepom Grenlandu! Postoje stručnjaci koji kažu da je količina lako dostupne nafte daleko veća nego na skoro bilo kom kopnu, bilo gde u svetu i, što je još važnije, iz bezbednosnih razloga u odbrani i napadu i Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, to je bez premca. Bilo koji budući napad na Sjedinjene Države moraće da se dogodi preko Grenlanda, gde će naša odbrana rutinski obarati dronove, rakete ili bilo koji drugi oblik oružja koji još nije ni osmišljen", naveo je Tramp u objavi na platformi Truth Social.

Tramp je rekao da američko prisustvo na Grenlandu "daje vreme, lokaciju i vidokrug, kao nigde drugde u svetu".

Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland, koji je danska autonomna teritorija, potpisali su 22. septembra u Njujorku bezbednosni sporazum koji predviđa proširenje postojeće američke baze na Grenlandu i izgradnju dve nove vojne baze.

Prema izjavama američke strane, sporazum je trajan, nema rok isteka i ne može se jednostrano raskinuti, dok su danske vlasti i premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen ocenili da su njihove "crvene linije" ispoštovane i da sporazum jača bezbednost na Arktiku i području severnog Atlantika.

(Kurir.rs/Tačno)

Ne propustitePlanetaAMERIKA OTVARA JOŠ DVE NOVE VONE BAZE NA GRENLANDU: Jedna je iz vremena Hladnog rata, drugu koristila danska vojska
profimedia-1067064944.jpg
PlanetaSAD I DANSKA POTPISALE ISTORIJSKI SPORAZUM! Sudbina Grenlanda odlučena! Tramp: "Biće izvanredno za Evropu i SAD"
Donald Tramp, Mete Frederiksen i Jens-Frederik Nielsen tokom potpisivanja novog bezbednosnog sporazuma o Grenlandu u Njujorku
PlanetaTRAMP "SLOMIO" GRENLAND I DANSKU: Amerika obezbedila „trajnu kontrolu” nad ostrvom, potpisivanje istorijskog sporazuma sledeće nedelje u Njujorku
Donald Tramp Grenland Danska
PlanetaGRENLAND JE AMERIČKI! TRAMP ŠOKIRAO OBJAVOM: "Postigli smo dogovor, Americi se daje TRAJNA KONTROLA nad bezbednošću i svim drugim potrebama na ostrvu"!
Donald Tramp