"Masovno istraživanje nafte, gasa i minerala sprema se za početak na našem novom i prelepom Grenlandu! Postoje stručnjaci koji kažu da je količina lako dostupne nafte daleko veća nego na skoro bilo kom kopnu, bilo gde u svetu i, što je još važnije, iz bezbednosnih razloga u odbrani i napadu i Sjedinjenih Američkih Država i Evrope, to je bez premca. Bilo koji budući napad na Sjedinjene Države moraće da se dogodi preko Grenlanda, gde će naša odbrana rutinski obarati dronove, rakete ili bilo koji drugi oblik oružja koji još nije ni osmišljen", naveo je Tramp u objavi na platformi Truth Social.