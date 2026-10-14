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Iranska studentkinja Nadžmeh Amini osuđena je na smrt zbog objave na društvenim mrežama za koju vlasti tvrde da vređa proroka Muhameda. Dvadesettrogodišnjakinja je u zatvoru u Mešhadu, a presuda još nije pravosnažna i može se žaliti Vrhovnom sudu.

U drugom suđenju, osuđena je na 12 godina, šest meseci i jedan dan zatvora pod optužbom da je delovala protiv nacionalne bezbednosti i propagandirala protiv režima.

Amini je uhapšena tokom protesta u januaru. Iz zatvora prošlog meseca, obratila se međunarodnoj zajednici za pomoć. "Ne želim da od sebe pravim heroinu. Želim samo jedno: budite moj glas",, rekla je u audio poruci, pozivajući Ujedinjene nacije, advokate i organizacije za ljudska prava da istraže njen slučaj.

Sudija odbacuje njenu odbranu

Prema iranskim novinama Horasan, Amini je rekla sudu da je objavu napisala nakon što je sa prijateljima pojela halucinogene pečurke. Njen advokat je tvrdio da je to bio lapsus, ali je sudija odbacio odbranu. Prema pisanju novina, pitao je zašto nije uvredila druge ljude ili protivnike režima, poput Sjedinjenih Država i Izraela, u istoj državi.

Iranski zakon predviđa smrtnu kaznu za uvredu proroka Muhameda. Međutim, smrtne kazne za takav čin su retke. Poslednja poznata pogubljenja zbog bogohuljenja izvršena su 2023. godine, kada su pogubljena dva muškarca osuđena za aktivnosti na društvenim mrežama.