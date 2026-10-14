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Najmanje 13 dece pronađeno je mrtvo nakon što se u Indiji prevrnuo čamac, što je primoralo desetine ljudi da skoče u vodu.

Prepun čamac, krcat mladim posetiocima festivala, brzo je počeo da prima vodu i prevrnuo se u reci Gang, što je pokrenulo očajničku spasilačku akciju. Sve žrtve bile su mlađe od 15 godina i utopile su se.

Veruje se da je plovilo prevozilo do 20 ljudi kada se u utorak kasno uveče prevrnulo u okrugu Vaišali u državi Bihar, saopštili su zvaničnici. Jedan od preživelih, dečak Adžit Kumar Ašvani, ispričao je da se spasao tako što se, skočivši u vodu, uhvatio za deblo.

Naveo je da je uzrok tragedije bila rupa na čamcu, koji se velikom brzinom napunio vodom.

- Čamac je potonuo. Bilo je mnogo ljudi [na njemu]. Postojala je rupa na čamcu, pa je potonuo - rekao je dečak.

- Voda je počela da prodire u čamac, a zatim je potonuo. Bilo je mnogo ljudi. Kako se čamac punio vodom i tonuo, svi su počeli da iskaču - dodao je Aditja Kumar, drugi preživeli dečak.

Premijer Indije Narendra Modi izjavio je da je gubitak života u prevrtanju čamca u Vaišaliju, u Biharu "duboko bolan".

(Kurir.rs/Sun)

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