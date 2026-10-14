PREVRNUO SE KRCAT ČAMAC, UTOPILO SE 13 DECE! Jeziva tragedija na reci tokom festivala, svi su bili mlađi od 15 godina, poznat uzrok stravične nesreće u Indiji
- U Indiji se prevrnuo prepun čamac na reci Gang tokom festivala, a najmanje 13 dece mlađe od 15 godina utopilo se.
- Prema navodima preživelih, plovilo je imalo rupu i brzo se napunilo vodom pre nego što je potonulo.
- Premijer Narendra Modi ocenio je tragediju u okrugu Vaišali u Biharu kao duboko bolnu.
Najmanje 13 dece pronađeno je mrtvo nakon što se u Indiji prevrnuo čamac, što je primoralo desetine ljudi da skoče u vodu.
Prepun čamac, krcat mladim posetiocima festivala, brzo je počeo da prima vodu i prevrnuo se u reci Gang, što je pokrenulo očajničku spasilačku akciju. Sve žrtve bile su mlađe od 15 godina i utopile su se.
Veruje se da je plovilo prevozilo do 20 ljudi kada se u utorak kasno uveče prevrnulo u okrugu Vaišali u državi Bihar, saopštili su zvaničnici. Jedan od preživelih, dečak Adžit Kumar Ašvani, ispričao je da se spasao tako što se, skočivši u vodu, uhvatio za deblo.
Naveo je da je uzrok tragedije bila rupa na čamcu, koji se velikom brzinom napunio vodom.
- Čamac je potonuo. Bilo je mnogo ljudi [na njemu]. Postojala je rupa na čamcu, pa je potonuo - rekao je dečak.
- Voda je počela da prodire u čamac, a zatim je potonuo. Bilo je mnogo ljudi. Kako se čamac punio vodom i tonuo, svi su počeli da iskaču - dodao je Aditja Kumar, drugi preživeli dečak.
Premijer Indije Narendra Modi izjavio je da je gubitak života u prevrtanju čamca u Vaišaliju, u Biharu "duboko bolan".
(Kurir.rs/Sun)