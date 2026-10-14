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Skrhana porodica nekadašnjeg dečjeg glumca, koga je usmrtio tigar u safari parku, odala je počast svom "bistrom, toplom i dragom" sinu koji se godinama borio sa „ozbiljnim mentalnim problemima”.

Vilijam Čepmen (24) preminuo je u subotu nakon što se popeo u ograđeni prostor za velike mačke u safari parku "Yorkshire Wildlife Park" u blizini Donkastera, gde ga je napao sibirski tigar težak 200 kilograma po imenu Altaj.

Mnogi sada odaju počast Čepmenu, koji se u mladosti pojavljivao na televiziji ITV i glumio pored Širli Henderson — najpoznatije po ulozi Jecajuće Mirtle u filmovima o Hariju Poteru. U izjavi koju je u utorak objavila policija, porodica stradalog mladića navela je: "Vilijam je bio bistar, topao i prijatan mladić koga je porodica neizmerno volela — a i Vilijam je voleo njih. Nažalost, Vilijam je godinama patio od ozbiljnih mentalnih problema i zbog toga su mu bili prepisani jaki lekovi. Mrtvozornik će utvrditi kakvu je ulogu to imalo u njegovoj smrti. Molimo sve da poštuju taj proces".

Rođaci apelovali da prestane deljenje uznemirujućih snimaka

Rođaci su takođe očajnički apelovali na javnost da prestane sa deljenjem uznemirujućih snimaka njegovih poslednjih trenutaka.

"Porodica je potpuno slomljena gubitkom i bori se da prihvati ono što se dogodilo. Objavljivanje i širenje duboko uvredljivog medijskog sadržaja nanosi im veliku bol u izuzetno osetljivom trenutku. Molimo ljude da to prestanu da rade. Nadamo se da će nadležni organi dati sve od sebe kako bi otkrili zašto je naš neverovatni sin uradio to što je uradio".

Vilijam Čepmen Foto: Printscreen

Bio strastveni glumac

Čepmen je od malih nogu bio strastveni glumac.

Počeo je da se bavi sa četiri godine, pohađajući dramsku školu "Jackie Palmer" u Berkširu. Proslavio se ulogom u ITV-ovoj komediji "May Contain Nuts" (2009), a kasnije je glumio mladog Edvarda Dženera u BBC-jevoj seriji "True Stories" i pojavio se u drami "Breathless".

Godine 2015. bio je statista u filmu "Pan", gde je upoznao poznate glumce, uključujući Hju Džekmena. Ipak, tokom adolescencije napustio je glumu i godinama nije imao uloge na ekranu.

Pre ulaska u kavez delio bizaran sadržaj na mrežama

Pre samog ulaska u kavez, Čepmen je na društvenim mrežama delio bizaran sadržaj. Samo nekoliko sati pre tragedije objavio je selfi iz teretane, dok je na dan pogibije podelio fotografiju na kojoj drži Bibliju i samostrel, sa strelom među zubima, odeven u istu odeću u kojoj je kasnije viđen u parku. Objavio je i video-snimak kako ulazi u kavez i polako prilazi zveri koja je ležala na drvenoj platformi, dok se u pozadini čulo njegovo teško disanje i uzvici šokiranih posetilaca.

Svedoci u parku ispričali su da je mladić delovao ranjivo i "potpuno odsečeno od stvarnosti". Plesao je duž pasarele sa slušalicama u ušima, a potom zamolio jednu posetiteljku da ga fotografiše sa tigrom u pozadini. Ubrzo zatim počeo je da preskače zaštitnu ogradu. Jedna žena je bezuspešno pokušala da ga zadrži, ali je on skočio sa visine od oko tri i po metra u ograđeni prostor.

Kada ga je tigar napao, Čepmen je nekoliko puta viknuo "stani" i govorio mu da "prestane da bude nevaljao", istovremeno praveći gest za "loše" na znakovnom sistemu koji koriste osobe sa poteškoćama u sporazumevanju. Užasnuti posetioci posmatrali su kako se 200 kilograma teška zver poigrava sa mladićem pre nego što mu je skočila na vrat.

Osoblje zoološkog vrta odmah je intervenisalo ispalivši pet akustičnih hitaca kako bi zaplašilo i oteralo životinju. Dva sanitetska vozila i spasilački helikopter stigli su na mesto nesreće u roku od nekoliko minuta. Lekari su postavili paravane oko kaveza u pokušaju reanimacije, ali su ubrzo mogli samo da konstatuju smrt. Park je odmah evakuisan i zatvoren.

Del Tejlor, posetiteljka koja je napravila poslednju Čepmenovu fotografiju pre nego što je preskočio ogradu, obratila se javnosti kroz suze na društvenim mrežama, apelujući na korisnike da prestanu sa podsmehom i nemilosrdnim komentarima: "Videla sam mnogo zlobnih i drskih nagađanja. Volela bih da ljudi zastanu i zapitaju se zašto bi neko uradio ovako nešto. On je plesao sa slušalicama i izgledao srećno, ali bilo je očigledno da nema svest o opasnosti. Izuzetno je bolno znati da je njegova poslednja fotografija za života napravljena upravo mojim telefonom. Molim ljude da imaju više razumevanja".

Tigar neće biti uspavan

Čuvarka u parku Šarlot Pajvel naglasila je da tigar uopšte nije kriv: "On je to shvatio kao nešto novo za igru. Čuvari su potpuno skrhani". Iz uprave "Yorkshire Wildlife Park-a" su potvrdili da tigar Altai neće biti uspavan jer se ponašao u skladu sa svojim prirodnim predatornim instinktom.