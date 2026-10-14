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Rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je danas da su zbog tri drona, koja su letela u blizini grada Valkove na teritoriji Ukrajine, u blizini granice sa Rumunijom, jutros podignuta dva aviona F-16 i vojni helikopter, kako bi pratili situaciju.

"U sredu, 14. oktobra, ujutro radarski sistem za nadzor Ministarstva nacionalne odbrane otkrio je vazdušne ciljeve koji su se kretali u blizini sela Valkove, na teritoriji Ukrajine, u blizini granice sa Rumunijom", navodi se u saopštenju Ministarstva, koje prenosi portal Digi24.

Upozorenje na moguć upad dronova, RO-alert, izdato je u severnom rumunskom okrugu Tulča u 6.39 sati.

Nakon što su podaci sistema radarskog nadzora pokazali da tri drona nisu ušla u rumunski vazdušni prostor, uzbuna je ukinuta u 7.58 sati.

(Kurir.rs/Tanjug)

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