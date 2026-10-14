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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da je predložio nove razgovore sa Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, specijalnim izaslanicima presednika SAD Donalda Trampa, u narednim danima.

Zelenski je u večernjem video-obraćanju rekao da je ukrajinska strana američkim zvaničnicima dostavila predloge za moguće nove sastanke i razgovore i da je spremna da se sastane sa njima u narednim danima.

"Naš tim je američkoj strani poslao odgovarajuće predloge u vezi sa mogućim narednim sastancima i razgovorima. Spremni smo da se sastanemo u narednim danima, a preko svog tima preneo sam taj predlog Stivu Vitkofu i Džaredu Kušneru", rekao je Zelenski u video-zapisu objavljenom na društvenoj mreži X.

Zelenski je, takođe, poručio da Ukrajina podržava predlog Trampa o energetskom primirju, pod uslovom da ga se Rusija pridržava.

Predlog je usledio nakon razgovora održanih prošle nedelje u Sjedinjenim Američkim Državama, tokom kojih su Vitkof i Kušner ukrajinskoj delegaciji rekli da je dogovor kojim bi se omogućio izvoz ruskog dizela imao za cilj da podstakne Moskvu da se vrati pregovorima.

(Kurir.rs/Tačno)

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