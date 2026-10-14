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Skoro 500 dronova kretalo se tokom noći ka Moskvi, ometajući rad četiri aerodroma, dok je u prijavljenom napadu ukrajinskih dronova poginula jedna osoba u Balakovu, a požar na naftnom terminalu u Rostovu na Donu se nastavio.

Prema rečima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanjina, 493 drona uputila su se ka ruskoj prestonici od večeri 13. oktobra do jutra 14. oktobra. Naveo je da je 180 njih uništeno dok su se približavali gradu.

Moskovski aerodromi Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo i Žukovski obustavili su letove zbog opasnosti od dronova. Vnukovo je ostalo zatvoreno više od osam sati, a od putnika je navodno zatraženo da napuste avione. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom noći oborena 902 ukrajinska drona iznad ruskih regiona.

Jedna osoba poginula, oštećene stambene zgrade u Balakovu

Jedna osoba je poginula, a nekoliko stambenih zgrada je oštećeno u Balakovu, u Saratovskoj oblasti, nakon noćnog napada dronovima, izvestio je regionalni guverner Roman Busargin. Rusko Ministarstvo odbrane je 14. oktobra upozorilo na napad ukrajinskih dronova na grad. Busargin je kasnije izjavio da je napad oštetio nekoliko stambenih zgrada i prouzrokovao jednu smrt.

Prema OSINT analizi ruskog medija Astra, jedna od oštećenih zgrada nalazi se u Ulici Titova na broju 9, približno tri kilometra od termoelektrane-toplane Balakovo (TE-TO-4), glavnog izvora toplotne energije za grad.

Astra je identifikovala lokaciju zgrade pomoću snimaka koje su objavili očevici. U međuvremenu, ukrajinski OSINT Telegram kanal Exilenova+ izvestio je da su lokalni stanovnici tokom noći čuli na desetine eksplozija. Snimci koje je kanal podelio prikazuju udar nakon kojeg je usledio požar.

Exilenova+ je takođe izvestio o požarima u industrijskoj zoni Balakova, pozivajući se na podatke NASA-inog sistema za informacije o požarima za upravljanje resursima (FIRMS).

U toj zoni nalaze se data centar Sberbanke i metalurški kombinat, mada pogođene lokacije nisu nezavisno potvrđene.

Meta veliki data centar Sberbanke u Balakovu

Jedna od mogućih meta koju su identifikovali kanali za praćenje bio je veliki kompleks data centra Sberbanke u Balakovu.

Izgradnja objekta je u toku, pri čemu se sekcije puštaju u rad po fazama, što znači da delovi kompleksa možda već funkcionišu. Projekat, procenjen na 122,2 milijarde rubalja (više od milijardu dolara), namenjen je da postane jedan od najvećih centara za podatke u Rusiji. Projektovan je da primi oko 3.000 serverskih ormara i do 120.000 servera, sa planiranim energetskim kapacitetom od 82 megavata. Očekivalo se i da objekat udomi servise za digitalnu platformu ruske vlade GosTech.

Nešto pre 7 sati ujutru, Exilenova+ je objavio snimak koji je opisao kao dokaz napada na data centar.

"Postoji potvrda napada na mega data centar Sberbanke u Saratovskoj oblasti. Prikazujemo vam ekskluzivne snimke iz Balakova", napisao je kanal. Exilenova+ je takođe izvestio o mogućem udaru na industrijsku zonu Balakovskog metalurškog kombinata, poznatog kao MZ Balakovo, u objavi u 7:13 časova.

Kombinat je specijalizovan za proizvodnju čelika i valjanih metalnih proizvoda, uključujući armaturne i profilne šipke. Poseduje sopstvene pogone za proizvodnju čelika i proizvodi više od milion tona valjanog čelika godišnje. Ruske vlasti nisu javno potvrdile štetu ni na data centru ni na metalurškom kombinatu, a Ukrajina nije komentarisala prijavljeni napad.

Ruski data centri na meti nedavnih napada

Prijavljeni incident u Balakovu usledio je nakon drugih napada dronovima koji su navodno poremetili rad ruskih data centara.

Dronovi su 11. oktobra navodno primorali Jandeksov data centar u Vladimirskoj oblasti da obustavi rad, usled čega su desetine usluga ove kompanije bile privremeno nedostupne širom Rusije. Yandex je priznao da je objekat onesposobljen.

Prethodno, 8. oktobra, u drugom napadu pogođen je najveći Jandexov data centar u Rjazanjskoj oblasti, što je navodno izazvalo veliki požar. Istog dana, kompanija je uklonila lokacije svojih centara za podatke u četiri ruska regiona sa onlajn mapa.

Požar na naftnom terminalu u Rostovu još traje

Požar na naftnom terminalu NZNP u Rostovu na Donu traje već četiri dana, nakon napada 10. oktobra. Prema analizi snimaka koju je objavila Astra, do 14. oktobra oštećeno je najmanje osam od ukupno 12 skladišnih rezervoara.