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Bugarska je zatražila pomoć Evropske unije i NATO-a u istrazi napada dronovima na dva trgovačka broda u Crnom moru, dok je premijer Rumen Radev upozorio da incidenti predstavljaju ozbiljnu eskalaciju sukoba i ugrožavaju bezbednost pomorskog saobraćaja.

Radev je istovremeno razgovarao sa ruskom ambasadorkom u Sofiji Eleonorom Mitrofanovom, kojoj je poručio da Bugarska još nema konačne dokaze o poreklu dronova, ali da posledice napada idu u korist Rusije.

Prema saopštenju bugarske vlade, premijer je naglasio da nema logike da Ukrajina uništava sopstvene brodove, ali je istakao da će odgovornost za napade biti utvrđena na osnovu dokaza.

Bugarska traži pomoć EU i NATO-a

Bugarska vlada saopštila je da je zatražila tehničku pomoć Evropske unije i NATO-a kako bi nastavila istragu napada na trgovačke brodove u svojoj isključivoj ekonomskoj zoni u Crnom moru.

Premijer Rumen Radev uputio je pisma predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu.

U pismima je naglasio potrebu za savezničkom podrškom i zatražio da istraga dobije prioritet zbog hitnosti situacije.

Bugarska je pomoć zatražila i od Evropske agencije za pomorsku bezbednost, nakon što domaće službe nisu uspele da pronađu ostatke dronova koji bi mogli da pomognu u utvrđivanju njihovog porekla.

Cilj međunarodne saradnje jeste analiza svih dostupnih materijalnih dokaza, satelitskih podataka i drugih informacija prikupljenih tokom istrage.

Radev je poručio da će Bugarska preduzeti sve neophodne korake kako bi se odgovornost za napade utvrdila bez ikakve sumnje.

Dodao je da je Sofija spremna da, nakon identifikovanja odgovornih, primeni sve raspoložive diplomatske i pravne mere u skladu sa međunarodnim pravom.

Radev razgovarao sa ruskom ambasadorkom

Bugarski premijer sastao se 13. oktobra sa ruskom ambasadorkom Eleonorom Mitrofanovom, a glavna tema razgovora bili su napadi dronovima na trgovačke brodove u blizini bugarskih teritorijalnih voda.

Prema saopštenju bugarske vlade, Radev je naglasio da njegova zemlja ne raspolaže kategoričkim dokazima o poreklu bespilotnih letelica korišćenih u napadima.

Ipak, izneo je ocenu da nema logike da Ukrajina uništava sopstvene brodove i da rezultati napada idu u korist Rusije.

Mitrofanova je odgovorila da razume takvu logiku, ali da nema nikakve informacije od ruskog Ministarstva odbrane u vezi sa poslednjim napadima na trgovačke brodove u Crnom moru.

1/10 Vidi galeriju Rumen Radev izabran za novog premijera Bugarske Foto: Valentina Petrova/AP

Ruska ambasadorka istovremeno nije isključila mogućnost da napadi predstavljaju provokaciju treće strane.

Radev je naglasio da su napadi na trgovačke brodove apsolutno neprihvatljivi i da dovode do značajne eskalacije sukoba.

Poručio je da će Bugarska nastaviti istragu zajedno sa saveznicima iz EU i NATO-a kako bi se utvrdila istina.

Dva broda oštećena u napadima

Na sednici Saveta ministara održanoj 6. oktobra, Radev je saopštio da su oko tri sata ujutru dva trgovačka broda napadnuta pomorskim i vazdušnim dronovima u isključivoj ekonomskoj zoni Bugarske u Crnom moru.

Oba broda pretrpela su oštećenja.

Bugarske vlasti sprovele su operaciju potrage i spasavanja, a zatim pokrenule istragu radi identifikovanja odgovornih za napade.

Za sada nije utvrđeno ko je izveo napade, niti su pronađeni ostaci dronova koji bi omogućili pouzdano utvrđivanje njihovog porekla.

Ugrožene isporuke nafte i pomorski saobraćaj

Bugarski premijer upozorio je da njegova zemlja, iako nije učesnica rata, trpi značajne ekonomske i finansijske posledice sukoba u Crnom moru.

Prema njegovim rečima, napadi su već doveli do povećanja rizika za trgovačku plovidbu, rasta cena osiguranja i čak odbijanja pojedinih prevoznika da transportuju robu do bugarskih luka.

Takva situacija dodatno poskupljuje i ugrožava isporuke nafte rafineriji u Burgasu.

Radev je najavio da će Bugarska pokrenuti razgovore sa Rumunijom i Turskom kako bi tri zemlje usaglasile zajedničke predloge za garantovanje bezbednosti plovidbe u Crnom moru.