Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kompanija Ilona Maska, SpejsIks, ograničila je rad dela satelitskog sistema Starlink koji koristi ukrajinska vojska, što je dovelo do neuspeha nekoliko vojnih misija, objavio je danas savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Serhij Beskrestnov, poznat po nadimku Fleš, a probleme je Rojtersu potvrdio izvor iz ukrajinske vojske.

Ograničenje se odnosi na vojnu uslugu Staršild, koja više ne radi brzinama iznad približno 161km/h. Obični Starlink terminali za sada nastavljaju da rade.

Savetnik Zelenskog: Nismo dobili nikakvo upozorenje

Beskrestnov je napisao na Telegramu da ukrajinska vojska nije unapred obaveštena o promeni.

- Naše odbrambene snage nisu upozorene na ovo ograničenje, što je dovelo do neuspeha nekoliko misija - rekao je on.

Rojters navodi da su problemi sa radom Starlinka potvrdili i izvor iz ukrajinskog 7. korpusa za brzo dejstvo, raspoređenog u jugoistočnom delu bojišta.

Starlink je izuzetno važan za ukrajinsku vojsku jer obezbeđuje satelitsku internet konekciju u oblastima gde je druga komunikaciona infrastruktura uništena ili nedostupna. Koristi se za komunikaciju između jedinica, prenos podataka i kontrolu nekih bespilotnih sistema.

1/8 Vidi galeriju Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska Foto: Shutterstock

Ukrajinski aktivista sumnja u Trampovu administraciju

Ukrajinski aktivista i bivši savetnik ministra odbrane Serhij Sternjenko takođe je upozorio na problem.

Prema njegovim rečima, tokom noći je veza počela da nestaje na terminalima koji su se kretali brzinama koje prelaze 160 kilometara na sat.

Sternjenko je tvrdio da je nekoliko važnih misija zbog toga propalo i sugerisao da je SpejsIks možda uveo ograničenje na zahtev administracije američkog predsednika Donalda Trampa.

Trenutno nema nezavisne potvrde ove tvrdnje. Rojters nije izvestio da je američka administracija naredila uvođenje ograničenja.

1/5 Vidi galeriju Donald Tramp se obraća Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN) Foto: Youtube/Associated Press

Pre samo nekoliko dana, on je odbacio mogućnost onemogućavanja Starlinka

Zanimljivo je da je Beskrestnov pre nekoliko dana odbacio glasine da bi SpejsIks mogao da onemogući Starlink za ukrajinsku vojsku.

On je tada rekao da Ukrajina ima dobro i stabilno partnerstvo sa SpejsIksom i da je Ilon Mask pre svega biznismen, a Ukrajina važan klijent njegove kompanije.

Današnje ograničenje ne znači da je Starlink prestao da radi u Ukrajini, ali pokazuje kako promene u radu satelitske mreže mogu direktno uticati na ukrajinske vojne operacije.

Još nije poznato zašto je SpejsIks uveo ograničenje niti koliko dugo će ono ostati na snazi.

Noćni balistički napad na Kijev

Rusija je u noći između 13. i 14. oktobra izvela masovni napad balističkim raketama i dronovima na Kijev i Harkov, gađajući energetsku i kritičnu infrastrukturu.

Prema rečima Zelenskog, korišćeno je 39 balističkih raketa i više od 120 napadnih dronova, a oko 600.000 ljudi ostalo je bez struje. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko potvrdio je da je pogođeno nekoliko energetskih objekata, dok su oštećeni i stambena zgrada i stanovi.

1/20 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama na Kijev u noći između 13. i 14. oktobra 2026. Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Zelenski je napad nazvao namernim i demonstrativnim, ocenivši da Rusija pokazuje otvoreno nepoštovanje prema SAD i da izjave američkog predsednika ne smatra dovoljno snažnim. Istakao je da je napad bio usmeren na energetsku infrastrukturu obuhvaćenu najavljenim prekidom vatre.