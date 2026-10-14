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Veliki deo javnog sektora u Irskoj danas je gotovo potpuno obustavio rad zbog masovnog štrajka zaposlenih. Reč je o prvom štrajku ovakvih razmera u zemlji od vrhunca finansijske krize 2009. godine, a razlog je sukob sindikata i vlade oko uslova pregovora o platama.

Očekuje se da će oko 300.000 nastavnika, zdravstvenih radnika, državnih službenika i drugih zaposlenih u javnom sektoru protestovati ispred svojih radnih mesta, uključujući i irski parlament. Sindikati i vlada već mesecima ne uspevaju da postignu dogovor o načinu pregovaranja o povećanju plata.

Sindikati traže veće plate zbog rasta troškova života

Sindikati zahtevaju da plate rastu brže od inflacije kako zaposleni ne bi gubili kupovnu moć. Takođe insistiraju na tome da se najpre razgovara o platama, a tek potom o drugim pitanjima, poput produktivnosti. Vlada je odbila takve uslove, tvrdeći da odstupaju od ranijih dogovora.

"Naši članovi su ljuti. Imamo mlade nastavnike koji ne mogu sebi da priušte popravku automobila jer nemaju dovoljno novca. Imamo ljude koji svakodnevno putuju po 100 kilometara do posla zbog stambene krize", rekao je Majkl Gilespi, generalni sekretar Sindikata nastavnika Irske.

Nakon velikih smanjenja plata tokom finansijske krize 2009. godine, sindikati i vlada godinama su uspevali da izbegnu velike štrajkove zahvaljujući sporazumima o zaradama.

Iako Irska danas ima jednu od najsnažnijih privreda u Evropi i stabilne javne finansije, visoki troškovi života umanjili su korist koju građani imaju od privrednog rasta.

Sindikalni lideri dodatno su nezadovoljni jer su demonstranti koji su u aprilu protestovali zbog visokih cena goriva uspeli da izdejstvuju ustupke vlade blokiranjem naftne infrastrukture. Sindikati su tada upozorili da će i njihova pregovaračka strategija odražavati nova pravila delovanja.

Bolnice otkazuju hiljade medicinskih zahvata

Uprkos štrajku, osnovne usluge ostaće dostupne. Hitna bolnička odeljenja nastaviće da rade, a javni prevoz funkcionisaće prema uobičajenom redu vožnje.

Međutim, vatrogasne službe i hitna medicinska pomoć radiće smanjenim kapacitetom. Bolnice su upozorile na "značajne i rasprostranjene" poremećaje u radu, dok će hiljade medicinskih zahvata biti otkazane.

"Duboko je razočaravajuće i za žaljenje što su sindikalni lideri odlučili da ne učestvuju u suštinskim pregovorima", izjavio je ministar javnih rashoda Džek Čejmbers za irski javni servis RTE.