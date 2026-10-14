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Protest studenata, ali i aktivista i demonstranata koji mesecima izlaze na ulice protiv vlade Edija Rame, eskalirao je u sukobe s policijom u albanskoj prestonici Tirani.

Jučerašnji protest u Tirani je počeo na bulevaru Mučenika Nacije, a zatim se premestio ispred sedišta Ministarstva prosvete, dok su okupljeni zahtevali bolje uslove i niže troškove na javnim univerzitetima.

1/5 Vidi galeriju Nasilni protesti studenata u Tirani, sukob sa policijom Foto: Sulaj/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Demonstranti su iščupali metalne ograde ispred ministarstva, skinuli pločice sa trotoara i razbili prozore ustanove. Sukobi su nastavljeni sa policijom, koja je uhapsila desetine ljudi, dok je nekoliko vodenih topova i suzavaca korišćeno za rasterivanje demonstranata.

Još jedan zahtev studenata i demonstranata je ostavka premijera Edija Rame i novi izbori sa prelaznom vladom.

Prema izveštajima iz Urgentnog centra povređena su i dva novinara koja su komentarisala događaje u blizini Ministarstva prosvete.

Policija je više puta tražila od ljudi da se raziđu, ali je protest nastavljen. Policija je saopštila da je tokom sukoba povređeno šest njihovih pripadnika.

Studentski protest u Tirani prerastao je u sukobe, tokom kojih su demonstranti rušili ograde, bacali kamenice i razbijali stakla. Policija je intervenisala vodenim topom i drugim sredstvima kako bi rasterala okupljene, a priveden je i veći broj demonstranata, preneo je Albanijan post. Povređeno je više osoba.

1/8 Vidi galeriju Nasilni protesti studenata u Tirani Foto: Youtube printscreen/Dawn News English

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Albanije saopštilo je da je ukupno 13 osoba zatražilo je pomoć u Univerzitetskom bolničkom centru „Majka Tereza“ i Univerzitetskoj bolnici za traumatologiju. Među njima su demonstranti, predstavnici medija, policajci i građani, preneo je Dukađini.

Tri demonstranta su se javila lekarima zbog zdravstvenih tegoba nakon što su bili izloženi suzavcu. Dvoje je otpušteno nakon konsultacija sa lekarima, dok se treća osoba podvrgava pregledima u odeljenju hitne pomoći.

U međuvremenu, dvoje predstavnika medija takođe je primilo medicinsku pomoć u Bolnici za traumatologiju. Nakon odgovarajućih pregleda i konsultacija, oboje su otpušteni iz bolnice, a njihovo stanje nije opasno po život.

Takođe, šest pripadnika policije, koji su zadobili povrede oštrim predmetima – uglavnom po rukama i nogama – primilo je neophodnu medicinsku negu i otpušteno je iz bolnice po savetu lekara, jer im život nije bio ugrožen.

Medicinsku pomoć zatražila su i dva prolaznika. Jedna osoba je hospitalizovana i ostaće pod nadzorom lekara, dok se stanje druge osobe prati od strane medicinskog osoblja.

Studentski protest, koji je počeo popodne ispred Ministarstva obrazovanja u Tirani, za manje od sat vremena pretvorio se u sukob demonstranata i policijskih snaga, iza kojeg su ostale srušene ograde, iščupane trotoarske ploče i polomljena stakla na zgradi institucije.

Okupljanje, koje su organizovali studenti, počelo je oko 14 časova, u početku bez većih incidenata, ali se atmosfera promenila kada je grupa demonstranata počela da čupa metalne ograde postavljene duž trotoara ispred ministarstva, piše Albanijan post.

Na snimcima se vidi kako metalna ograda pada, a demonstranti se okupljaju u blizini ulaza u instituciju. Neki od njih, sa prekrivenim licima, počeli su da bacaju predmete prema zgradi.

Najpre bacali jaja i flaše, pa čupali ploče iz trotoara

Najpre su bacana jaja i flaše, a zatim su maskirani demonstranti počeli da čupaju trotoarske ploče i kamenje, koristeći ih za gađanje zgrade.

Jedna od kapija na ogradi je srušena, a nekoliko demonstranata uspelo je da uđe u dvorište ministarstva. Bacali su trotoarske ploče i razbili nekoliko prozorskih stakala.

Iz mase su se čuli povici „Ostavka“ i „Došao vam je kraj“, dok su tenzije nastavile da rastu. Oko 15 časova policija je intervnisala kako bi rasterala demonstrante, najpre upotrebom vodenog topa.

Na snimcima se vide gusti mlazovi vode koji se šire duž ulice, dok se policijski službenici kreću u formaciji kako bi udaljili masu od ulaza u instituciju. Prijavljena je i upotreba biber-spreja i suzavca, dok su demonstranti bacali petarde, vatromet i baklje.

Nakon intervencije usledilo je privođenje većeg broja osoba koje su prisustvovale protestu. Međutim, u ovoj fazi još nije potvrđen tačan broj privedenih, a očekuje se da to učine nadležni organi.

Organizatori su naveli da je protest organizovan zbog uslova na univerzitetima, visokih troškova obrazovanja, nedostatka finansijske podrške i izgleda za zaposlenje nakon diplomiranja.

Pojedini učesnici dodali su da žele da izraze nezadovoljstvo zbog rada vlade.

„Albaniji je potrebna revolucija, promena, potpuno rušenje sistema, jer ovako više ne može“, rekla je Ljuljeta Kola, preneo je Rojters.