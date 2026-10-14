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Velika Britanija ubrzaće isporuku britanskih lakih višenamenskih raketa (LMM), koje su se pokazale veoma efikasnim protiv dronova na mlazni pogon, prenosi Ukrinform, pozivajući se na sajt britanske vlade.

Velika Britanija se već obavezala da će izdvojiti 1,6 milijardi funti za isporuku više od 5.000 raketa LMM Ukrajini tokom naredne četiri godine.

Iz paketa raketnog naoružanja vrednog 45 miliona funti, London će ubrzati isporuku oružja u vrednosti od 10 miliona funti kako bi zadovoljio najhitnije potrebe Ukrajine uoči zime.

"Naša nepokolebljiva podrška Ukrajini od ključnog je značaja za našu bezbednost ovde u Velikoj Britaniji i za obezbeđivanje opreme koja je potrebna onima na prvim linijama fronta da bi se suprotstavili Rusiji. Moja poruka ukrajinskom narodu ne može biti jasnija: uz vas smo koliko god bude potrebno i učinićemo još više, još brže, kako bismo podržali vašu hrabru borbu za mir u Evropi", izjavio je britanski premijer Endi Bernam.

1/15 Vidi galeriju Endi Bernam, premijer Velike Britanije Foto: ANDY RAIN/EPA, Kin Cheung/AP, Leon Neal/Pool Getty Images Europe

On je takođe naložio ministrima da pripreme dodatne sankcije, pakete vojne pomoći i finansijsku podršku kako bi Ukrajini tokom narednih nedelja bila pružena hitna pomoć.

"To nije samo ispravna stvar, već i neophodna. Ne smemo dozvoliti da ruska agresija uspe na našem kontinentu", dodao je Bernam.

London traži strože mere protiv ruskog gasa

U međuvremenu, britanski ministar odbrane Džon Hili pozvaće partnere da u potpunosti sprovedu sličnu zabranu uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG), po uzoru na Veliku Britaniju, tokom sastanaka na marginama skupova Međunarodnog monetarnog fonda u Bangkoku.

Ministar spoljnih poslova takođe je u utorak pozvao partnere da preduzmu ovaj korak tokom Varšavskog bezbednosnog foruma.