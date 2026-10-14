Slušaj vest

Nacionalna konferencija posvećena zdravlju održana je 12. i 13. oktobra u Pekingu. Si Đinping, generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, predsednik Narodne Republike Kine i predsednik Centralne vojne komisije, prisustvovao je konferenciji i održao važan govor.

Si je u svom govoru pozvao na dosledno praćenje puta sa kineskim karakteristikama u razvoju zdravstvenih programa zemlje, kako bi se ostvario odlučujući napredak u okviru inicijative „Zdrava Kina” tokom perioda 15. petogodišnjeg plana (2026 - 2030). Si je istakao da je zdravlje ljudi važan pokazatelj prosperiteta i snage zemlje. Naveo je da je Centralni komitet KP Kine, od 18. nacionalnog kongresa KP Kine, stavio zaštitu zdravlja ljudi na strateško mesto razvoja, utvrdio smernice za rad u oblasti zdravlja za novu eru, doneo važne odluke i planove za izgradnju zdrave Kine i promovisao izgradnju najvećeg sistema medicinskih usluga na svetu, sistema tradicionalne medicine, sistema za prevenciju i kontrolu bolesti i sistema zdravstvene zaštite.

„Zdrava Kina koju gradimo je uravnotežena, inkluzivna, visokokvalitetna i efikasna zdrava Kina, koja treba da ima snažne kapacitete za upravljanje zdravstvom, kapacitete za prevenciju i kontrolu bolesti, kapacitete za kvalitetne medicinske usluge, kapacitete za podršku zdravstvenom osiguranju, kapacitete za farmaceutske inovacije i kapacitete za obuku talenata, kako bi se efikasno zadovoljile rastuće zdravstvene potrebe ljudi i osiguralo da se glavni zdravstveni indikatori konstantno poboljšavaju“, istakao je on. Si Đinping je istakao da zdravstveni poslovi igraju globalnu i osnovnu ulogu i da je neophodno religiozno sprovoditi strategiju prioritetnog razvoja zdravstvene zaštite. Neophodno je integrisati zdravstvena pitanja ljudi u različite strategije i odražavati ih u svim aspektima rada. Si je naglasio da je prevencija najefikasnija strategija u zdravstvu, pozivajući čitavo društvo na stvaranje prave ideje o zdravlju, mlade ljude na izgradnju dobrih navika u životu, sve stanovnike na podsticanje i održavanje vežbi, kao i odgovarajuće odeljenje na jačanje nadzora bezbednosti hrane.

Foto: ​​​​​​​Kineska medijska grupa

Si je rekao da je sveobuhvatno povećanje nivoa zdravstvene zaštite ključni izazov u izgradnji zdrave Kine, dodajući da su tu i sprovođenje projekata u oblasti medicine i zdravstvene infrastrukture, ojačavanje sveobuhvatne prevencije i borba protiv hroničnih bolesti, poboljšavane mehanizma nasleđivanja, inovacija i razvoja tradicionalne kineske medicine, kao i ojačavanje zajedničke integracije kineske i zapadne medicine. Si Đinping je naglasio da je reforma snažna pokretačka snaga za razvoj zdravstva i zdravstvene zaštite, i da treba istrajati u tome da se unapređenje koordiniranog razvoja i upravljanja medicinskom zaštitom, zdravstvenim osiguranjem i farmacijom uzme kao glavni pravac reforme medicinskog i zdravstvenog sistema. Treba potpuno sprovoditi plan reforme zdravstvenih ustanova, fokusirati se na javni interes u daljem unapređenju reforme državnih bolnica i ojačati podršku radu bolnica i osnovnih medicinskih ustanova u opštinama i na lokalu. On je naglasio da je potrebno izgraditi višeslojni sistem zdravstvenog osiguranja, optimizovati zajedničku nabavku lekova i medicinskog materijala, politike plaćanja osiguranja i korišćenja sredstava, kako bi fondovi funkcionisali sigurno, bolnice normalno radile, a troškovi građana bili razumni. Treba unaprediti mehanizam garantovanja snabdevanja lekovima i upravljanje njihovom upotrebom, poboljšati sistem osnovnih državnih lekova i ojačati kontrolu kvaliteta i bezbednosti lekova. Si je istakao da je za zaštitu zdravlja ljudi potrebno pojačati tim kadrova u sistemu zdravstva i medicinske zaštite. “Treba pažljivo birati i osigurati dobre lidere na svim nivoima upravnih organa i zdravstvenih ustanova, i truditi se da se stvori dovoljan broj medicinskog osoblja sa pravilnom strukturom i visokim kvalitetom. Treba pojačati etičke standarde u medicini i stvoriti dobru profesijsku atmosferu. Treba podstaći razvijanje društva koje poštuje lekare i ceni zdravstvo”, rekao je Si Đinping. Pored toga, Si je naglasio da je zdravlje za sve zajednička vizija celog čovečanstva, i da treba aktivno doprinositi izgradnji zajednice za javno zdravlje čovečanstva, zajedno reagovati na velike izazove u oblasti zdravlja i medicine, i stalno poboljšati zdravlje i dobrobit ljudi u svim zemljama. Treba produbiti saradnju u oblasti zdravlja i medicine duž “Pojasa i puta”, ojačati i inovirati humanitarnu medicinsku pomoć.