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Grupa od 12 američkih senatora, među kojima je šest republikanaca, pozvala je predsednika SAD Donalda Trampa da poništi sporazum sa Rusijom kojim je Moskvi omogućeno da ponovo izvozi dizel na svetsko tržište.

Senatori upozoravaju da će prihodi od prodaje goriva omogućiti ruskom predsedniku Vladimiru Putinu da nastavi finansiranje rata u Ukrajini, dok američki građani od dogovora neće imati gotovo nikakvu korist.

Zahtev je upućen u utorak, svega nekoliko dana pre isteka roka u kojem Trampova administracija mora da odluči da li će uvesti nove sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini, prenosi Rojters.

Protivljenje sporazumu predstavlja značajnu promenu u odnosu na dosadašnju gotovo jednoglasnu podršku republikanaca Trampovim spoljnopolitičkim odlukama, svega nekoliko nedelja uoči kongresnih izbora zakazanih za 3. novembar.

Foto: Jae C. Hong/AP

"Ovaj sporazum je poklon našem protivniku"

U zajedničkom pismu, koje je objavio Odbor za spoljne poslove američkog Senata, zakonodavci su oštro kritikovali dogovor koji je Tramp postigao sa Putinom 9. oktobra.

"Omogućavanje Moskvi da slobodno prodaje ruski dizel na svetskim tržištima šteti američkim bezbednosnim interesima i predstavlja izdaju naroda Ukrajine, koji nastavlja da se brani od Putinovog ubilačkog i nezakonitog rata", naveli su senatori.

"Ovaj sporazum je poklon našem protivniku i izdaja naših saveznika. Treba ga poništiti", poručili su.

Tramp je u petak najavio ukidanje sankcija na izvoz ruskog dizela, navodeći da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 metričkih tona goriva, odnosno približno 2,25 miliona barela, američkom i svetskom tržištu.

Američki predsednik objasnio je da je cilj sporazuma smanjenje cena goriva.

Međutim, prema podacima američke Uprave za energetske informacije, količina koju je Tramp pomenuo manja je od jednodnevne potrošnje dizela u američkom transportnom sektoru, koja iznosi približno 2,94 miliona barela.

Senatori zato smatraju da sporazum neće značajnije uticati na cene goriva, ali da će Rusiji obezbediti dodatne prihode za finansiranje rata.

Trampu ističe rok za nove sankcije Rusiji

Prema zakonu koji je Tramp potpisao prošlog meseca, američka administracija ima rok do 18. oktobra da uvede nove, sveobuhvatne sankcije i carine povezane sa ruskim energetskim sektorom zbog agresije na Ukrajinu.

Predsednik može da odustane od njihove primene ukoliko proceni da je to u nacionalnom interesu Sjedinjenih Američkih Država.

Reč je o zakonu pod nazivom "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026", nazvanom po pokojnom republikanskom senatoru Lindziju Grejemu, koji je preminuo u julu.

1/9 Vidi galeriju Lindzi Grejem Foto: Maya Levin/AP, Evan Vucci/AP, WAEL HAMZEH/EPA

Grejem je bio blizak Trampov saveznik i jedan od najglasnijih zagovornika oštrijih sankcija Rusiji.

Senatori su u pismu zatražili da Tramp povuče dozvolu američkog Ministarstva finansija, poznatu kao General License No. 135, kojom su ublažena ograničenja na izvoz ruskog dizela.

Takođe su pozvali predsednika da primeni sankcije predviđene novim zakonom, posebno prema državama koje omogućavaju Rusiji da nastavi rat, uključujući Kinu.

"Ova ovlašćenja zahtevaju da izvršite ekonomski pritisak na Rusiju i glavne pomagače njenog rata, naročito Kinu, i time ojačate svoju pregovaračku poziciju kako biste brzo okončali ovaj razorni sukob", navodi se u pismu.

Šest republikanaca okrenulo se protiv Trampove odluke

Pismo su potpisali republikanski senatori Mič Mekonel iz Kentakija, Tom Tilis iz Severne Karoline, Suzan Kolins iz Mejna, Alan Armstrong iz Oklahome, Lisa Murkovski sa Aljaske i Džon Kornin iz Teksasa.

Njima se pridružilo šest demokrata: Ričard Blumental, Džin Šahin, Ričard Durbin, Šeldon Vajthaus, Džek Rid i Kris Kuns.

Suzan Kolins, Lisa Murkovski i Tom Tilis već su u nedelju, zajedno sa demokratama, pozvali Trampa da promeni odluku, ocenivši da je sporazum suprotan američkom zakonu koji ograničava uvoz ruskih energenata dok Moskva ne okonča agresiju na Ukrajinu.

Bela kuća još nije saopštila da li će primeniti nove sankcije ili iskoristiti mogućnost njihovog izuzeća.

Tramp je u utorak upitan da li ga je neko upozorio da Rusija može da iskoristi prihode od prodaje dizela za kupovinu dodatnih bombi.

"Ne, niko mi ništa nije rekao", odgovorio je američki predsednik, dodajući da sporazum koristi ne samo Sjedinjenim Američkim Državama već i čitavom svetu.

Ruski vicepremijer Aleksandar Novak izjavio je u ponedeljak da će Rusija zahvaljujući sporazumu moći da poveća izvoz dizela i iznad količina koje je Tramp prvobitno najavio.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Senatori upozoravaju na finansiranje ruskog rata

U pismu Trampu senatori su priznali da postoji hitna potreba za smanjenjem troškova energenata za američke porodice, posebno zbog poremećaja izazvanih ratom sa Iranom.

Prema njihovim tvrdnjama, dodatni prihodi Kremlja mogli bi da finansiraju dugotrajni rat iscrpljivanja u Ukrajini i doprinesu jačanju ruske bezbednosne saradnje sa Kinom, Iranom i Severnom Korejom.

Senatori su upozorili i da bi takav razvoj događaja mogao da ugrozi američke vojnike angažovane u inostranstvu u okviru operacije "Epski bes (Epic Fury)".

"Putin je tiranin. Povucite se iz ovog sporazuma, ukinite General License No. 135 i primenite ovlašćenja predviđena zakonom o sankcionisanju Rusije i Irana", poručili su senatori.