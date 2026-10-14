Donald Tramp se grli sa tigrom, veštački generisan snimak koji je predsednik SAD podelio na svom nalogu na Truth Social

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Porodica muškarca kojeg je usmrtio tigar u britanskom parku divljih životinja apelovala je na javnost da prestane da deli snimke napada, navodeći da im to nanosi veliku duševnu bol, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp objavio video-snimak incidenta na društvenim mrežama.

Tramp je u utorak podelio snimak smrtonosnog napada na svojoj platformi Truth Social, napisavši: "Nikada se ne kačite s prirodom! Predsednik DJT".

Kasnije je objavio i video-snimak, po svemu sudeći generisan veštačkom inteligencijom, na kom se vidi kako kroti tigra, a zatim se igra s njim.

Nakon snimaka iz Engleske, Tramp je objavio kompilaciju scena lavova koji napadaju ljude, uz pratnju vesele muzike. Neke od scena je generisala veštačka inteligencija, dok su druge bile stvarne.

Tragedija u parku prirode u Jorkširu

Vilijam Čepmen preminuo je u subotu nakon što je ušao u ograđeni prostor s tigrovima u parku prirode u Jorkširu blizu Donkastera na severu Engleske. Ovaj dvadesettrogodišnjak proglašen je mrtvim na licu mesta.

"Objavljivanje i širenje duboko uvredljivog medijskog sadržaja nanosi... veliku patnju u izuzetno osetljivom trenutku. Molimo ljude da prestanu to da rade", navela je Čepmenova porodica u saopštenju u utorak, a preneli su britanski mediji.

Porodica je opisala Čepmena kao "bistrog, toplog i prijatnog mladića" koji je nekoliko godina patio od ozbiljnih psihičkih problema. Dodali su da je na mrtvozorniku da utvrdi da li je njegovo zdravstveno stanje imalo ulogu u njegovoj smrti.

Pre ulaska u kavez delio bizaran sadržaj na mrežama

Pre samog ulaska u kavez, Čepmen je na društvenim mrežama delio bizaran sadržaj. Samo nekoliko sati pre tragedije objavio je selfi iz teretane, dok je na dan pogibije podelio fotografiju na kojoj drži Bibliju i samostrel, sa strelom među zubima, odeven u istu odeću u kojoj je kasnije viđen u parku. Objavio je i video-snimak kako ulazi u kavez i polako prilazi zveri koja je ležala na drvenoj platformi, dok se u pozadini čulo njegovo teško disanje i uzvici šokiranih posetilaca.

Svedoci u parku ispričali su da je mladić delovao ranjivo i "potpuno odsečeno od stvarnosti". Plesao je duž pasarele sa slušalicama u ušima, a potom zamolio jednu posetiteljku da ga fotografiše sa tigrom u pozadini. Ubrzo zatim počeo je da preskače zaštitnu ogradu. Jedna žena je bezuspešno pokušala da ga zadrži, ali je on skočio sa visine od oko tri i po metra u ograđeni prostor.

Foto: Printscreen

Kada ga je tigar napao, Čepmen je nekoliko puta viknuo "stani" i govorio mu da "prestane da bude nevaljao", istovremeno praveći gest za "loše" na znakovnom sistemu koji koriste osobe sa poteškoćama u sporazumevanju. Užasnuti posetioci posmatrali su kako se 200 kilograma teška zver poigrava sa mladićem pre nego što mu je skočila na vrat.

Osoblje zoološkog vrta odmah je intervenisalo ispalivši pet akustičnih hitaca kako bi zaplašilo i oteralo životinju. Dva sanitetska vozila i spasilački helikopter stigli su na mesto nesreće u roku od nekoliko minuta. Lekari su postavili paravane oko kaveza u pokušaju reanimacije, ali su ubrzo mogli samo da konstatuju smrt. Park je odmah evakuisan i zatvoren.

Del Tejlor, posetiteljka koja je napravila poslednju Čepmenovu fotografiju pre nego što je preskočio ogradu, obratila se javnosti kroz suze na društvenim mrežama, apelujući na korisnike da prestanu sa podsmehom i nemilosrdnim komentarima: "Videla sam mnogo zlobnih i drskih nagađanja. Volela bih da ljudi zastanu i zapitaju se zašto bi neko uradio ovako nešto. On je plesao sa slušalicama i izgledao srećno, ali bilo je očigledno da nema svest o opasnosti. Izuzetno je bolno znati da je njegova poslednja fotografija za života napravljena upravo mojim telefonom. Molim ljude da imaju više razumevanja".

Tigar neće biti uspavan

Čuvarka u parku Šarlot Pajvel naglasila je da tigar uopšte nije kriv: "On je to shvatio kao nešto novo za igru. Čuvari su potpuno skrhani".