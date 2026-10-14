Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Čarli Kirk bio je jedan od najprepoznatljivijih američkih konzervativnih desničarskih aktivista svoje generacije. Nikada nije bio kongresmen, senator niti član vlade, ali je za samo desetak godina izgradio politički uticaj kakav mnogi profesionalni političari ne dostignu tokom čitave karijere.

Rođen je na današnji dan, 14. oktobra 1993. godine, u predgrađu Čikaga, a još kao tinejdžer počeo je da se bavi konzervativnim aktivizmom. Sa samo 18 godina, 2012. godine, bio je jedan od osnivača organizacije Turning Point USA, čiji je prvobitni cilj bio približavanje konzervativnih ideja studentima američkih univerziteta.

Od relativno malog projekta, organizacija je izrasla u jednu od najvažnijih struktura američke desnice među mladima.

1/16 Vidi galeriju Čarli Kirk Foto: Brian Cahn / Zuma Press / Profimedia, NARENDRA SHRESTHA/EPA, Christophe SIMON, Printskrin Tik Tok, Fbi, Screenshot, Evan Vucci/AP, John Locher/AP

Od studentskog aktiviste do Trampovog saveznika

Kirk je veoma rano shvatio koliko društvene mreže mogu da promene političku komunikaciju. Umesto dugih političkih govora, njegov zaštitni znak postale su rasprave sa studentima koje je pozivao da ospore njegove stavove.

Snimci tih debata širili su se TikTokom, Jutjubom i drugim platformama, donoseći mu milione pregleda.

Njegov politički uspon dodatno je ubrzao Donald Tramp. Kirk i Turning Point USA postali su snažno povezani sa pokretom Make America Great Again (MAGA), a Kirk je od aktiviste postao osoba sa direktnim pristupom najvišim krugovima Republikanske stranke.

Tramp mu je pripisivao deo zasluga za mobilizaciju mladih birača tokom predsedničkih izbora 2024. godine.

Turning Point više nije bio samo studentska organizacija, već politička mašinerija sposobna da organizuje skupove, prikuplja velike količine novca i mobiliše birače.

Kirk je 2019. godine osnovao i Turning Point Action, organizaciju neposrednije usmerenu na izbore i podršku konzervativnim kandidatima.

Zakon o rasnoj diskriminaciji nazvao greškom

Kirkova popularnost velikim delom proizlazila je upravo iz toga što nije pokušavao da ublaži svoje stavove.

Protivio se abortusu, snažno zagovarao pravo na posedovanje oružja, kritikovao ilegalnu imigraciju, afirmativnu akciju i politike povezane sa pravima transrodnih osoba.

Zbog načina na koji je govorio o tim pitanjima često je optuživan za širenje netrpeljivosti.

Posebne kontroverze izazvale su njegove izjave o rasi. Kirk je američki Zakon o građanskim pravima iz 1964. godine, jedan od ključnih zakona kojim je zabranjena rasna diskriminacija, nazvao velikom greškom.

Foto: MPI122 / Capital pictures / Profimedia

Kritikovao je i afirmativnu akciju, tvrdeći da su neke istaknute crne Amerikanke, među kojima Mišel Obama i sudija Vrhovnog suda Ketandži Braun Džekson, zahvaljujući takvom sistemu zauzele mesta koja bi inače pripala drugima.

Kritike su izazivale i njegove tvrdnje o imigraciji i islamu.

Rojters je beležio da je promovisao elemente takozvane teorije velike zamene, prema kojoj političke elite navodno namerno podstiču dolazak migranata koji nisu belci kako bi promenile demografsku i političku strukturu zapadnih država.

Tvrdio je i da islam nije kompatibilan sa zapadnom civilizacijom.

Oružje, izbori i kulturni ratovi

Jedna od njegovih najcitiranijih izjava odnosila se na pravo Amerikanaca na nošenje oružja.

Kirk je 2023. godine izjavio da je određeni broj smrtnih slučajeva izazvanih vatrenim oružjem cena koju vredi platiti kako bi se očuvalo pravo garantovano Drugim amandmanom američkog Ustava.

Upravo je ta izjava ponovo počela intenzivno da se širi nakon njegove smrti.

Bio je i protivnik prava na istopolni brak i šireg prihvatanja transrodnih identiteta, a njegove izjave o LGBT osobama često su izazivale burne reakcije.

Kirk je nakon izbora 2020. godine podržavao i Trampove neutemeljene tvrdnje da je predsedničke izbore izgubio zbog izborne prevare.

Džo Bajden pobedio je na tim izborima, a tvrdnje o sistemskoj prevari koja bi promenila izborni rezultat nisu potvrđene dokazima.

Za njegove pristalice upravo je spremnost da govori ono što smatra politički nekorektnim bila jedna od njegovih najvećih vrlina.

Protivnici su, sa druge strane, tvrdili da je takav stil dodatno produbljivao američke kulturne i političke podele.

Ubijen tokom rasprave sa studentima

Kirkova karijera završila se naglo 10. septembra 2025. godine.

Dok je nastupao pred oko 3.000 ljudi na Univerzitetu Juta Veli u Oremu, pogođen je hicem iz vatrenog oružja i ubijen. Imao je 31 godinu.

Ironično, neposredno pre pucnjave raspravljao je upravo o masovnim pucnjavama i transrodnim osobama.

Njegovo ubistvo izazvalo je osude političara iz obe velike američke stranke i ponovo otvorilo raspravu o političkom nasilju u Sjedinjenim Američkim Državama.

Za Kirkovo ubistvo optužen je Tajler Robinson iz Jute, koji je u trenutku napada imao 22 godine.

Tužioci tvrde da je sa krova zgrade ispalio jedan hitac prema Kirku.

Robinson se predao policiji dan nakon ubistva, a protiv njega je podignuta optužnica za teško ubistvo i druga krivična dela.

U septembru 2026. godine sudija je odlučio da će mu se suditi, a Robinson se izjasnio da nije kriv. Tužilaštvo traži smrtnu kaznu.

Njegova organizacija nastavila je da deluje i nakon smrti

Kirkova smrt, međutim, nije označila kraj organizacije koju je stvorio.

Turning Point USA nastavila je da deluje pod vođstvom njegove supruge Erike Kirk, dok organizacija i dalje pokušava da utiče na novu generaciju republikanskih birača.

Bez obzira na politički stav prema njemu, Kirkov uspon pokazao je koliko se američka politika promenila u eri društvenih mreža.