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Luis Prevost, stariji brat pape Lava XIV koji živi na Floridi, boluje od multiplog mijeloma, potvrdila je njegova supruga za CBS Njuz u utorak. Ova vest dolazi nakon ranijeg saopštenja Vatikana da je papi dijagnostikovan rak pluća nakon operacije kojom mu je uklonjena nodularna lezija sa desnog plućnog krila.

Debora Prevost nije navela u kom je stadijumu Luisov rak, ali je rekla da on trenutno učestvuje u kliničkom ispitivanju u lokalnoj bolnici gde prima terapiju.

Multipli mijelom je vrsta raka koja pogađa plazma ćelije, navodi Fondacija za istraživanje multiplog mijeloma.

Debora Prevost je izjavila da je Luisu bolest prvi put dijagnostikovana 2017. godine, ali je uspeo da je održi na "veoma niskom nivou" nakon terapije 2019. godine, koja je obuhvatala lečenje matičnim ćelijama i kliničko ispitivanje. On je "izašao iz remisije" pre tri meseca, dodala je.

Nije mogla detaljnije da komentariše stanje pape Lava, ali je rekla da su njen suprug i njegov brat razgovarali prošle nedelje pre nego što je Luis otišao na kliničko ispitivanje.

"Nazvao je da nam javi šta će se dešavati", rekla je Debora. "Nastavljamo da se molimo i održavamo vedar duh za obojicu".

Luis Prevost, stariji brat pape Lava XIV Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA

Papi Lavu XIV dijagnostikovan adenokarcinom pluća

Papa Lav je u utorak podvrgnut operaciji kojom je potvrđeno da ima rak pluća, saopštio je Vatikan ranije tog dana.

Sedamdesetjednogodišnjem pontifikatu dijagnostikovan je adenokarcinom pluća. Vatikan nije objavio u kom je stadijumu bolest niti da li se proširila, a nisu precizirani ni dalji zahvati ili tretmani kojima bi papa mogao biti podvrgnut.

Debora Prevost je rekla za CBS Njuz da porodica "prolazi kroz težak period", ali se nada da je Lavov rak u veoma ranoj fazi. Dodala je i da nema saznanja o eventualnoj zračnoj terapiji ili hemoterapiji.

1/5 Vidi galeriju Papa Lav XIV Foto: Gregorio Borgia/AP, ETTORE FERRARI/ANSA

U intervjuu za CBS News u maju 2025. godine, nakon što je tadašnji kardinal Robert Prevost izabran za novog papu, Luis Prevost je izjavio da je porodica znala "od malih nogu da postoji nešto posebno u vezi sa Robom".

Papa Lav je prvi poglavar Katoličke crkve rođen u SAD. Odrastao je uz svoja dva starija brata, Luisa i Džona, na području Čikaga. "Dok sam se ja napolju igrao dečačkih igara - znate, bilo da je to bejzbol, žandari i lopovi, šuge, jurke po mraku, bilo šta - Rob je voleo da se igra sveštenika", rekao je tada Luis Prevost za CBS News. "Još od tog vremena imao je taj poziv".