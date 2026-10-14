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Velika zabrinutost vlada među stanovnicima i stočarima oblasti Kato Nevrokopi u Grčkoj, zbog sve češćeg pojavljivanja medveda u blizini naselja i stočarskih farmi.

Gostujući u televizijskoj emisiji "Koinonia Ora MEGA", zamenik gradonačelnika te oblasti Jorgos Savidis objasnio je da se ove divlje životinje spuštaju sa planina u potrazi za hranom, posebno sada kada se pripremaju za zimski san i potrebno im je da nagomilaju energetske rezerve.

Nedostatak hrane u planinskim predelima, u kombinaciji sa povećanjem njihove populacije zbog blagih vremenskih uslova i odsustva prirodnih neprijatelja, primorava ih da se spuštaju u niže predele.

Medvedi napadaju stoku i uništavaju farme

Prema rečima zamenika gradonačelnika, sve češće se pojavljuju veliki medvedi sa svojim mladuncima, a neki od njih već su pričinili ozbiljnu štetu.

Posebno je alarmantan slučaj jednog stočara koji je izgubio desetine životinja, jer medved svakodnevno probija ogradu njegove farme, ubija ili povređuje stoku, dok ostale životinje u strahu beže i rasipaju se prema planini.

Kako je Savidis istakao, čak ni pastirski psi nisu u stanju da oteraju medvede zbog njihove ogromne veličine i težine.

Istovremeno je pojasnio da je reč o divljim životinjama i da opština nema ni nadležnost ni utvrđen protokol za upravljanje ovakvim situacijama ili hranjenje medveda.

Apel organizacijama za zaštitu životinja

Na kraju obraćanja, Savidis je pozvao organizacije za zaštitu životne sredine, poput "Arkturosa" i "Kalisto", da što pre stupe u kontakt sa lokalnim vlastima kako bi zajednički koordinisali aktivnosti i pronašli efikasno rešenje.