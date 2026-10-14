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Bivši direktor američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) i penzionisani general Dejvid Petreus ocenio je da je budućnost američke odluke o ublažavanju sankcija na ruski dizel neizvesna, upozoravajući da u Kongresu postoji snažno protivljenje bilo kakvim potezima koji bi mogli da donesu dodatne prihode Moskvi.

Govoreći za emisiju World Talks na Varšavskom bezbednosnom forumu, Petreus je naglasio da Sjedinjene Američke Države moraju da nastave sa vojnom podrškom Ukrajini i pojačaju ekonomski pritisak na Rusiju kako bi primorale ruskog predsednika Vladimira Putina da preispita nastavak rata.

Bivši šef CIA govorio je i o budućnosti NATO-a, američkom vojnom prisustvu u Poljskoj i promenama koje savremene tehnologije donose na bojištu.

1/9 Vidi galeriju Poljska vojska Foto: Shutterstock, Printscreen/Youtube

Petreus skeptičan prema Trampovom dogovoru sa Rusijom

Jedna od tema razgovora bila je odluka američkog predsednika Donalda Trampa da ublaži sankcije na izvoz ruskog dizela, koju je obrazložio potrebom za smanjenjem cena goriva.

"Nisam siguran da će se to zaista dogoditi", rekao je Petreus.

Prema njegovim rečima, u američkom Senatu postoji dvostranačka grupa zakonodavaca koja smatra da Vašington treba da kažnjava Rusiju zbog rata u Ukrajini, umesto da sa njom normalizuje trgovinske odnose.

Petreus smatra da je Trampova odluka prvenstveno motivisana unutrašnjopolitičkim razlozima, posebno pred kongresne izbore u novembru.

Istakao je da u Kongresu i dalje postoji snažna podrška Ukrajini i NATO-u, zbog čega konačna sudbina ublažavanja sankcija ostaje neizvesna.

Foto: Pawel Supernak/PAP, Brian A Jackson/Shutterstock, zmotions/Shutterstock, Alex Darts/Shutterstock

Kako primorati Putina da okonča rat?

Bivši direktor CIA smatra da put ka završetku rata u Ukrajini ne vodi kroz smanjenje pritiska na Moskvu, već kroz istovremeno jačanje ukrajinskih vojnih sposobnosti i pooštravanje ekonomskih sankcija Rusiji.

Prema njegovoj oceni, cilj zapadne strategije mora biti da rusko rukovodstvo zaključi da nastavak rata više nije održiv.

"Potrebno je navesti Vladimira Putina da se pogleda u ogledalo i prizna sebi da Rusija ne može da nastavi ovaj rat", poručio je Petreus.

1/3 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrvima koje Japan smatra svojom teritorijom Foto: Not reported / WillWest News / Profimedia, Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

Posebno je naglasio značaj dodatnih sistema protivvazdušne odbrane, uključujući rakete presretače za američke sisteme Patriot, kao i municiju neophodnu za suprotstavljanje ruskim napadima dronovima.

Petreus smatra da bi kontinuirane isporuke vojne pomoći, zajedno sa strožim sankcijama, mogle da promene ruske procene o mogućnosti ostvarivanja vojnih ciljeva u Ukrajini.

Petreus: Putin je NATO ponovo učinio velikim

Govoreći o posledicama ruske invazije na Ukrajinu, Petreus je ocenio da je Vladimir Putin svojim potezima postigao suprotan efekat od onoga kojem je težio.

"Istina je da je Putin želeo da Rusiju ponovo učini velikom, a ono što je zapravo uradio jeste da je NATO ponovo učinio velikim", izjavio je bivši direktor CIA.

Foto: DMITRI LOVETSKY / POOL/AP POOL

Petreus je time ukazao na jačanje Severnoatlantske alijanse nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, uključujući povećanu pažnju evropskih država prema odbrani i bezbednosti.

Njegova ocena dolazi u trenutku kada se unutar NATO-a sve više razgovara o jačanju istočnog krila, povećanju vojnih kapaciteta i prilagođavanju Alijanse novim bezbednosnim izazovima.

Taj citat je morao da bude u originalnom tekstu. Nije trebalo da ga izostavim.

Američke trupe treba trajno rasporediti u Poljskoj

Govoreći o bezbednosti istočnog krila NATO-a, Petreus se založio za uspostavljanje stalne američke vojne baze u Poljskoj.

On smatra da dosadašnji model raspoređivanja američkih snaga u Evropi, u kojem je Nemačka decenijama predstavljala glavno uporište američke vojske, više ne odgovara u potpunosti savremenim bezbednosnim izazovima.

Takav raspored nastao je tokom Hladnog rata, kada je centralna Evropa predstavljala ključnu liniju mogućeg sukoba NATO-a i Varšavskog pakta.

Međutim, širenjem Alijanse prema istoku i promenom bezbednosnih okolnosti, Poljska je dobila znatno važniju stratešku ulogu.

Prema Petreusovom mišljenju, stalno američko vojno prisustvo u toj zemlji dodatno bi ojačalo odvraćanje i sposobnost NATO-a da odgovori na potencijalne pretnje.

Rat u Ukrajini menja način vođenja borbi

Petreus se osvrnuo i na transformaciju savremenog ratovanja, ističući da je sukob u Ukrajini pokazao koliko su bespilotne letelice i sistemi za stalni nadzor bojišta promenili tradicionalne vojne taktike.

Prema njegovim rečima, sveprisutni izviđački dronovi omogućavaju gotovo neprekidno praćenje kretanja neprijateljskih jedinica, što značajno povećava ranjivost klasičnih artiljerijskih sistema i druge vojne tehnike.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Posebno je ukazao na sve veću integraciju bespilotnih sistema na različitim nivoima vojne komandne strukture.