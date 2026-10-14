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Stanovnici Rijada prijavili su nove eksplozije, a saudijska Civilna zaštita izdala je dva upozorenja za opasnost za Rijad i gubernatorstvo Al-Hardž, a zatim saopštila da je opasnost prošla. Uzrok eksplozija nije poznat, preneo je AP.

Civilna zaštita je izvestila o aktiviranju sirena za vazdušnu opasnost u Rijadu i provinciji Al-Hardž, jugoistočno od glavnog grada.

U toj oblasti nalaze se državna Korporacija za vojnu industriju i vazduhoplovna baza "Princ Sultan".

Direkcija je na nacionalnoj platformi za rano upozoravanje objavila dva upozorenja, jedno za Al-Hardž, a drugo za Rijad, i u odvojenim objavama na društvenoj mreži Iks navela uputstva za stanovnike tih oblasti.

Aerodrom u Rijadu tokom protekle nedelje više puta je bio meta smrtonosnih napada, za koje su odgovornost preuzeli pobunjenici Huti iz susednog Jemena, koje podržava Iran.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia

U okviru najnovije eskalacije sukoba sa Iranom, Huti su više puta gađali aerodrome, vojne objekte i naftnu infrastrukturu u Saudijskoj Arabiji.

Juče je izbio požar u upravnoj zgradi postrojenja kompanije "Saudi Aramko", jedne od najvećih svetskih naftnih kompanija, što je predstavljalo najnoviji napad na Saudijsku Arabiju, vodećeg svetskog izvoznika nafte.

Huti unapred upozoravaju na napade na aerodrome i naftne objekte, zbog čega avio-kompanije obustavljaju letove i povlače svoje avione.