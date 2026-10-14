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Sjedinjene Američke Države zapretile su obustavom razmene obaveštajnih podataka sa Ukrajinom ukoliko Kijev ne prestane da napada ruske rafinerije nafte. Upozorenje je upućeno direktno ukrajinskim vojnim komandantima, a ne predsedniku Volodimiru Zelenskom.

Zelenski je potvrdio da je upoznat sa pretnjom, navodeći da je za nju saznao od svojih generala, a ne od američkih zvaničnika.

Prema intervjuu za američki NPR, objavljenom 13. oktobra, Zelenski je izjavio da je upozorenje preneto na vojnom nivou, čime je otvorena mogućnost da Vašington obustavi obaveštajnu saradnju zbog ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu.

"To su rekli mojim generalima, a ne meni", izjavio je Zelenski, potvrđujući da su ga ukrajinski komandanti obavestili o američkom upozorenju.

1/3 Vidi galeriju Volodmir Zelenski, Jevhen Hmara i Mihail Drapatij Foto: Facebook Printscreen

Ukrajinski predsednik pojasnio je da su Sjedinjene Američke Države zapretile mogućom obustavom saradnje, ali da nisu zvanično saopštile da prekidaju razmenu obaveštajnih podataka.

Upozorenje dolazi u trenutku sve većeg pritiska administracije Donalda Trampa da Ukrajina obustavi napade na ruske rafinerije nafte.

Vašington povezuje ove napade sa rastom cena goriva, dok Kijev insistira da su udari na rusku energetsku infrastrukturu neophodni kako bi se oslabila sposobnost Moskve da finansira rat.

Zelenski je branio napade, ističući da bi Ukrajina razmotrila njihovu obustavu samo ukoliko bi Rusija pristala da prekine sopstvene udare na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Spor je dodatno produbljen nakon odluke Vašingtona da ublaži ograničenja na izvoz ruskog dizela.

Američki predsednik Donald Tramp tvrdio je da ukrajinski napadi na ruske rafinerije doprinose rastu cena dizela u Sjedinjenim Američkim Državama.

Zelenski je odbacio tu tvrdnju, ukazujući na poremećaje u području Ormuskog moreuza, usled rata koji uključuje Iran, kao jedan od glavnih uzroka rasta cena energenata na svetskom tržištu.

Takođe je ocenio da bi omogućavanje izvoza ruskog dizela donelo Moskvi dodatne prihode, dok bi imalo veoma mali uticaj na smanjenje troškova američkih potrošača.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Ruski raketni napadi bez prethodnih upozorenja saveznika

Američka pretnja obustavom obaveštajne saradnje privukla je dodatnu pažnju nakon ruskih napada balističkim raketama na Kijev 12. i 13. oktobra, kada su ukrajinske vlasti saopštile da nisu dobile prethodna upozorenja od međunarodnih partnera.

Portparol ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva Jurij Ignat priznao je da informacije o nadolazećim raketnim pretnjama ne stižu uvek na vreme do ukrajinskih snaga.

1/20 Vidi galeriju Ruski napad balističkim raketama na Kijev u noći između 13. i 14. oktobra 2026. Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA

Rusija je 14. oktobra izvela još jedan masovni napad, koristeći 39 balističkih raketa i više od 120 dronova, zbog čega je najmanje 600.000 ljudi ostalo bez električne energije.

Napadu su prethodila dva uzastopna udara na Kijev, tokom kojih Ukrajina nije dobila pravovremena upozorenja o raketnim pretnjama od svojih partnera.

Odvojeno od toga, kompanija Spejs eks uvela je tokom noći 14. oktobra nova ograničenja za vojnu uslugu StarShield, zasnovanu na satelitskoj mreži Starlink, bez prethodnog upozorenja ukrajinskim snagama, što je poremetilo nekoliko vojnih operacija.