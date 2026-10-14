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Težak incident dogodio se u centru Atine u ponedeljak kasno popodne, kada je učenik izboden nožem, što je izazvalo uznemirenost među lokalnim stanovništvom.

Prema dostupnim informacijama, učenika večernje škole napali su nožem drugi maloletnici dok je izlazio iz škole.

Učenik je zadobio teške povrede i trenutno se nalazi na bolničkom lečenju. Žrtva je dečak egipatskog porekla, koji je u Grčku stigao kao maloletni izbeglica bez pratnje.

Policija uhapsila jednog osumnjičenog

Slučaj je preuzela policijska stanica Omonija, čiji su pripadnici već uhapsili jednog od osumnjičenih za napad.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi identifikovali ostale učesnike napada, koristeći i snimke sa nadzornih kamera.

(Kurir.rs/TaNea)

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