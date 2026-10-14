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Na granici Nemačke i Austrije naučnici upozoravaju na mogućnost velikog odrona na planini Hočfogel (deo Alpa), čiji vrh doseže 2.592 metra. Pukotina koja se proteže kroz vrh neprestano se širi, a stručnjaci procenjuju da bi se niz padinu moglo sručiti i do 400.000 kubnih metara stena i drugog materijala.

S planine se u junu već odronilo oko 2.000 kubnih metara stena, ali istraživači smatraju da bi naredni odron mogao biti znatno veći.

Pukotina postoji još od 19. veka, a nekadašnji procep, širok otprilike koliko i ljudska ramena, danas se proširio na nekoliko metara. Kritično područje stručnjaci prate već 12 godina, dok se od 2018. godine oslanjaju i na trajno postavljene senzore i mernu opremu. U praćenju se koristi i dron s laserskim skenerom.

Ovog proleća zabeležena su pomeranja od čak pet milimetara nedeljno. Na planini je postavljeno više od 30 senzora koji s velikom preciznošću registruju promene i pomeranja stena.

Zbog opasnosti, uspon s austrijske strane već je neko vreme zatvoren za planinare, dok je pristup s nemačke strane i dalje otvoren.

Klimatske promene ubrzavaju proces

Stručnjaci upozoravaju da ekstremne vremenske prilike dodatno ubrzavaju proces. Obilne kiše, grmljavinska nevremena i topljenje snega, koji su sve intenzivniji zbog klimatskih promena, mogu uticati na brzinu i učestalost odrona.

- Na Hočfogelu vidljiv je jasan uticaj obilnih padavina, odnosno jakih kiša, grmljavinskih nevremena i topljenja snega - izjavio je Johanes Lajnauer, član istraživačkog tima Tehničkog univerziteta u Minhenu.