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Bela kuća zatražila je ostavku američke ambasadorke u Grčkoj Kimberli Gilfojl, nakon niza medijskih otkrića o njenom ponašanju prema zaposlenima, luksuznim putovanjima, vezama sa bogatim biznismenima i navodnom traženju novca od donatora Republikanske stranke. Odluka je izazvala veliku pažnju u SAD, posebno zato što je Gilfojl godinama bila bliska porodici predsednika Donalda Trampa.

Gilfojl je na čelu američke ambasade u Atini provela manje od godinu dana, što njen mandat čini najkraćim među američkim ambasadorima u Grčkoj od Drugog svetskog rata, piše grčki list Ta Nea.

Bela kuća zatražila njenu ostavku

Odluku je potvrdila nova portparolka Bele kuće Kejti Zaharija, odgovarajući na pitanje britanskog lista Dejli mejl.

"Zatražili smo od ambasadorke Gilfojl da podnese ostavku. Bila je dragocen član našeg tima i želimo joj sve najbolje", saopštila je Zaharija.

Odluka nije bila iznenađenje jer su američki mediji prethodnih dana izveštavali da Trampova administracija razmatra njenu smenu.

Sam Tramp izjavio je da njegova administracija nije zadovoljna informacijama koje su se pojavile u javnosti.

"Obavila je dobar posao, ali nam se nije dopalo ono što smo čitali", rekao je američki predsednik.

Prema navodima Asošijeted presa, Tramp i američki državni sekretar Marko Rubio bili su veoma nezadovoljni nizom kontroverzi koje su pratile ambasadorku.

1/11 Vidi galeriju USA Foto: AP Christopher Dolan, EPA Shawn Thew, EPA Justin Lane

Kada su novinari Trampa podsetili da je Gilfojl nekada bila verena za njegovog sina Donalda Trampa Mlađeg, predsednik je pokušao da umanji značaj njihove nekadašnje bliskosti.

"Nije bila član moje porodice. Zabavljala se sa mojim sinom pre mnogo vremena", odgovorio je Tramp.

Pretila zaposlenima u ambasadi

Jedan od najskandaloznijih delova čitave afere odnosi se na ponašanje Gilfojl prema zaposlenima u američkoj ambasadi u Atini.

Britanski Dejli mejl objavio je da su zaposleni njen način rukovođenja opisivali kao "čistu tiraniju", tvrdeći da su živeli u stalnom strahu od otkaza.

Prema izjavama izvora upoznatih sa situacijom, Gilfojl je navodno često vikala na podređene, koristila psovke i pretila im trenutnim otkazom ukoliko ne ispune njene zahteve.

"Je*eno završite posao ili ćete dobiti otkaz!", glasila je jedna od pretnji koje je, prema tvrdnjama izvora britanskog lista, upućivala zaposlenima.

1/6 Vidi galeriju Kimberli Gilfojl, Donald Tramp mlađi Foto: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia, Annabelle Gordon - CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Posebnu pažnju izazvao je incident koji se navodno dogodio tokom njenog boravka na grčkom ostrvu Mikonos.

Prema pisanju Dejli mejla, Gilfojl je oko četiri sata ujutru, dok je konzumirala alkohol, pozvala pripadnika svog obezbeđenja kako bi joj doneo dodatni led za piće.

Pripadnik obezbeđenja, koji je u tom trenutku spavao, nije odgovorio na poziv.

Ambasadorka ga je, prema tvrdnjama izvora, narednog dana degradirala i premestila na manje značajno radno mesto.

Britanski list navodi i da su dvojica vozača degradirana jer Gilfojl nije bila zadovoljna načinom na koji su automobilom skrenuli ulevo.

Prema istim navodima, ostavku ili otkaz dobio je i službenik zadužen za etička pitanja nakon neslaganja oko finansiranja renoviranja ambasadorske rezidencije.

Izvori su tvrdili da je nezadovoljstvo među zaposlenima postalo toliko ozbiljno da su se pojavile prijave zbog navodnog verbalnog zlostavljanja.

Dejli mejl je 8. oktobra objavio i da je kancelarija generalnog inspektora američkog Stejt departmenta pokrenula istragu o njenom ponašanju, privatnim putovanjima i mogućem prihvatanju nedozvoljenih poklona.

Od bogatih donatora navodno tražila 100.000 dolara

Problemi za Gilfojl dodatno su se produbili nakon serije istraživačkih tekstova američkog Volstrit džornala.

List je 8. oktobra objavio da je ambasadorka, pre nego što je američki Senat potvrdio njeno imenovanje, navodno zatražila 100.000 dolara od republikanskog donatora Erika Ditersa kako bi otplatila dug na ličnoj kreditnoj kartici.

Diters je tvrdio da je od nje zauzvrat očekivao pomoć u ostvarivanju kontakata sa ljudima iz Trampovog okruženja i visokim državnim zvaničnicima.

On je novinarima dostavio veliki broj poruka koje je, kako tvrdi, razmenjivao sa Gilfojl.

Ambasadorka je preko advokata osporila autentičnost poruka, ali je CBS kasnije objavio da ih je Bela kuća ocenila kao verodostojne.

Njeni advokati odbacili su optužbe da je tražila novac za lične dugove, navodeći da joj je Diters zapravo dugovao novac za govore i konsultantske usluge koje je pružala pre diplomatskog imenovanja.

Luksuzni hoteli, privatni avioni i bogati grčki biznismeni

Volstrit džornal objavio je i informacije o njenim bliskim odnosima sa grčkim brodovlasnikom Nikosom Cakosom, jednim od glavnih akcionara kompanije Tsakos Energy Navigation, koja je izlistana na Njujorškoj berzi.

Prema navodima lista, postoji audio-snimak na kojem Gilfojl govori o luksuznim putovanjima čije je troškove navodno pokrivao grčki biznismen.

"Viđam Nikosa svakog dana, on me obožava", navodno je rekla ambasadorka.

U istom razgovoru, prema pisanju lista, pominjala je planove da sa Cakosom otputuje u Pariz na modnu reviju njegove supruge, nakon što su zajedno proveli praznike u švajcarskom zimovalištu Gštad.

Cakos je navodno platio i njen boravak u luksuznom pariskom hotelu Four Seasons George V.

Mediji su objavljivali fotografije sa zabava i putovanja, kao i navode o krstarenjima jahtama i privatnim avionskim letovima.

Britanski Dejli mejl izveštavao je i o skupocenim renoviranjima ambasadorske rezidencije, zahtevima za šampanjcem i luksuznim večerama.

Gilfojl je negirala da je prihvatala nedozvoljene poklone.

Navodno pretila i grčkoj vladi

Još jedna kontroverza pojavila se nakon izveštaja Volstrit džornala od 25. septembra.

Prema pisanju lista, Gilfojl je tokom večere u američkoj ambasadi, kojoj su prisustvovali grčki zvaničnici i diplomate, navodno sugerisala da bi Sjedinjene Američke Države mogle da iskoriste svoj uticaj protiv grčke vlade.

Pritom je, kako se navodi, pominjala pad vladajuće koalicije u Rumuniji.

Takvi navodi izazvali su reakcije rumunskih vlasti, dok je grčka vlada demantovala da je tokom večere upućena bilo kakva pretnja.

Gilfojl je preko svojih advokata osporila opis događaja koji je objavio američki list.

Volstrit džornal pisao je i o njenim vezama sa grčko-američkim lobistom Krisom Marafacosom, koji je navodno prisustvovao pojedinim diplomatskim sastancima na Balkanu.

Grčka opozicija traži odgovore

Afera je izazvala političke reakcije i u Grčkoj, gde su opozicione stranke kritikovale vladu zbog odnosa prema američkoj ambasadorki.

PASOK je ocenio da čitav slučaj otvara pitanja o diplomatskim odnosima zasnovanim na ličnim interesima i razmeni usluga.

Siriza je kritikovala grčku vladu zbog toga što, prema njenoj oceni, nije dovoljno ozbiljno shvatila optužbe koje su se pojavljivale u američkim medijima.

Vlada u Atini odbila je da komentariše smenu, navodeći da je reč o unutrašnjem pitanju američke administracije.

Prema pisanju lista Ta Nea, grčke vlasti ipak smatraju da bi odlazak Gilfojl mogao da olakša diplomatsku komunikaciju sa Vašingtonom, naročito uoči eventualne posete Donalda Trampa Grčkoj.

Do imenovanja novog ambasadora, američku ambasadu u Atini privremeno će predvoditi diplomata Džošua Hak, koji obavlja funkciju otpravnika poslova.

Tako je mandat Kimberli Gilfojl, koji je trebalo da učvrsti američki uticaj u Grčkoj, završen nakon manje od godinu dana, uz optužbe za zloupotrebu položaja, neprimereno ponašanje prema zaposlenima i sporne finansijske odnose.

Ipak, navodi o pretnjama zaposlenima, luksuznim poklonima i finansijskim nepravilnostima za sada ostaju predmet medijskih izveštaja i istraga, dok Gilfojl odbacuje optužbe.