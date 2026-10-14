Slušaj vest

Jemenska militantna grupa Huti, koju podržava Iran, gađala je administrativnu zgradu saudijske državne naftne i gasne kompanije Aramko u gradu Dahranu na istoku zemlje, saopšteno je danas iz saudijskog Ministarstva energetike.

Huti su naknadno saopštili da preuzimaju odgovornost za napad.

Aramko je najveća saudijska državna naftna kompanija i poseduje deset velikih rafinerija nafte širom zemlje.

U saopštenju, koje prenosi Al Džazira, navodi se da je nakon napada u zgradi izbio požar, koji je ubrzo ugašen, ali da u napadu nije bilo povređenih niti žrtava.

Napad na sedište saudijske nacionalne naftne kompanije dogodio se nakon što su jemenski Huti upozorili sve zaposlene i civile u blizini saudijskih naftnih postrojenja da se evakuišu, navodeći da su ta mesta "legitimna meta".

Upozorenje portparola Huta, Jahje Sarija, usledilo je nakon što je koalicija međunarodno priznate vlade Jemena, koju podržava Saudijska Arabija, upozorila civile da se evakuišu iz centralne stanice jemenske naftne kompanije Al Sabah u glavnom gradu Sani, kojim upravljaju Huti.

Sari je u pozivu na evakuaciju upozorio da će svaki napad na Sanu naići na "oštru i bolnu" odmazdu u glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu.

Saudijska agencija SPA je prenela da su oružane snage te zemlje presrele rakete koje su Huti lansirali ka Rijadu, ali da su u padu ostataka dve rakete povređene četiri osobe, dok je oštećeno 15 kuća.

Mediji koji su povezani sa Hutima su javili da je u vazdušnim napadima jemenskih vladinih snaga, koje podržava Saudijska Arabija, pogođeno naftno postrojenje u oblasti Al Sabah u glavnom gradu, a naftna kompanija pod kontrolom Huta je saopštila da su njena skladišta prazna i da saudijski napad neće uticati na rezerve nafte niti na snabdevanje stanovništva.

Saudijska Arabija je, takođe, sprovela još dve kampanje vazdušnih napada na luku Ras Isa, u kojoj su mete bile jemenski rezervoari za skladištenje nafte i naftna stanica u provinciji Hodeida, koju kontrolišu Huti.