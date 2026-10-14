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Misterija signala za otmicu aviona kompanije Er Indija, koji je u sredu preusmeren sa leta iz Frankfurta za Delhi, dobila je novi obrt nakon što su piloti navodno saopštili kontroli letenja da je situacija u letelici potpuno normalna, uprkos tome što je registrovan međunarodni kod za otmicu.

Avion Boing 787-9, na letu AI2030 sa ukupno 306 putnika i članova posade, prinudno je sleteo na aerodrom u Džajpuru, gde su sprovedene opsežne bezbednosne provere. Nadležne službe nisu pronašle dokaze o stvarnoj pretnji, a istraga sada treba da utvrdi kako je uopšte došlo do aktiviranja alarmantnog signala.

Prema pisanju indijskih medija, postoji mogućnost da je kod za otmicu aktiviran greškom, ali zvaničan uzrok incidenta još nije utvrđen.

Piloti tvrdili da je u avionu sve normalno

Kako piše Times of India, uzbuna je počela kada je kontrola letenja u Mumbaju registrovala transponderski kod 7500, koji se u međunarodnom vazdušnom saobraćaju koristi kao signal za otmicu ili drugo nezakonito ometanje aviona.

Kontrolori su odmah kontaktirali posadu kako bi proverili šta se događa.

Međutim, prema navodima lista, piloti su saopštili da je situacija u avionu normalna, što je otvorilo pitanje zbog čega je kontrola letenja uopšte primila signal za otmicu.

Uprkos takvom odgovoru posade, nadležne službe nisu želele da rizikuju, pa je doneta odluka da avion bude preusmeren na aerodrom u Džajpuru.

Letelica je bezbedno sletela oko 9.35 časova po lokalnom vremenu, nakon čega je premeštena na izdvojeno mesto namenjeno bezbednosnim proverama.

Putnici su pod nadzorom službi napustili avion, dok su nadležni pregledali letelicu i prtljag.

Da li je pilot greškom aktivirao signal za otmicu?

Prema pisanju lista Indian Express, preliminarne informacije ukazuju na mogućnost da je pilot greškom aktivirao kod 7500 dok se avion nalazio u oblasti vazdušnog prostora pod nadzorom kontrole letenja u Mumbaju.

Ipak, to još nije zvanično potvrđeno.

Dodatnu nejasnoću predstavljaju informacije koje je objavio Times of India, prema kojima je posada, nakon što ju je kontaktirala kontrola letenja, tvrdila da je u avionu sve normalno.

Zbog toga nadležne vazduhoplovne i bezbednosne službe pokušavaju da ustanove kako je alarm aktiviran i da li je reč o ljudskoj grešci ili drugom uzroku.

Kod 7500 predstavlja međunarodno prepoznatljiv signal za otmicu ili drugo nezakonito ometanje leta.

Pilot ga unosi u avionski transponder, uređaj koji kontroli letenja šalje podatke neophodne za identifikaciju i praćenje letelice.

Kada se takav kod pojavi na ekranima kontrole letenja, pokreću se posebne bezbednosne procedure, čak i ako posada naknadno saopšti da nema problema.

Upravo zbog toga avion kompanije Er Indija nije nastavio direktno ka Delhiju, već je preusmeren na aerodrom u Džajpuru, gde su bile dostupne službe za reagovanje u vanrednim situacijama.

Avion prošao bezbednosne provere i nastavio put

Najnovije informacije indijske novinske agencije PTI potvrđuju da se incident završio bez posledica po putnike i posadu.

U avionu se nalazilo 293 putnika i 13 članova posade, koji su nakon sletanja prošli bezbednosne provere.

Nadležne službe pregledale su letelicu i nisu pronašle dokaze o stvarnoj otmici niti drugoj bezbednosnoj pretnji.

Kompanija Er Indija potvrdila je da su avion i posada dobili odobrenje za nastavak putovanja.

"Nadležne bezbednosne službe obavile su neophodne provere i odobrile nastavak leta avionu i posadi. Svi putnici su se iskrcali, prošli bezbednosne provere i potom se ponovo ukrcali u avion", saopštila je kompanija.

Prema informacijama PTI, avion je nakon završetka procedura ponovo poleteo iz Džajpura za Delhi.

Iako je potvrđeno da je uzbuna bila lažna, uzrok aktiviranja koda 7500 ostaje predmet istrage.