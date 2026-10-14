Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Snažno nevreme pogodilo je danas više delova Grčke, izazivajući poplave, prekide saobraćaja i ozbiljnu materijalnu štetu. Obilne kiše, grmljavinske oluje i olujni vetrovi zahvatili su Atiku, Eviju, Skiatos i Rodos, gde je zabeležena i ogromna morska pijavica. Grčke vlasti izdale su hitna upozorenja stanovništvu, dok je u pojedinim oblastima naređena evakuacija zbog izlivanja reka.

Zbog opasnih vremenskih uslova obustavljen je i deo pomorskog saobraćaja, a službe civilne zaštite nalaze se u stanju pune pripravnosti.

Ogromna morska pijavica kod Rodosa, ulice pod vodom

Na grčkom ostrvu Rodos zabeležene su obilne padavine koje su izazvale poplave na putevima i ozbiljne probleme u saobraćaju.

Posebnu pažnju privukla je ogromna morska pijavica koja se pojavila nad morem kod mesta Stegna. Stanovnici su snimili neobičan prizor, a na snimcima se vidi veliki vodeni vrtlog koji se proteže od površine mora prema oblacima.

Grčka civilna zaštita poslala je u sredu, 14. oktobra, u 10.44 časova upozorenje putem broja 112, pozivajući stanovnike i turiste da ograniče kretanje samo na neophodne aktivnosti.

Zbog poplavljenih puteva zatvoren je deo saobraćajnice između Arhangelosa i Malone, dok su autobuske linije prema Falirakiju otkazane.

Gradonačelnik Rodosa Aleksandros Kolijadis apelovao je na građane da ne pokušavaju da prolaze kroz poplavljene ulice i bujične tokove, ni automobilima ni pešice.

"Ne prolazite putevima prekrivenim vodom", poručio je gradonačelnik, upozoravajući da snažne vodene struje predstavljaju ozbiljnu opasnost.

Pozvao je i vlasnike automobila da vozila sklone iz blizine potoka i nižih područja.

Snažno nevreme izazvalo je brojne probleme na Rodosu, gde su obilne padavine, udari groma i opasne vremenske pojave poremetili svakodnevni život stanovnika. Zbog bezbednosti je obustavljen saobraćaj preko mosta koji povezuje glavni put sa naseljem Arhangelos.

U mestu Jalisos grom je pogodio jednu kuću i izazvao požar, ali je incident prošao bez ozbiljnijih posledica. Još jedan udar groma oštetio je električne instalacije regionalnog centra grčke državne televizije ERT za Južni Egej, zbog čega je emitovanje programa privremeno obustavljeno.

Posebno neobičan prizor zabeležen je kod Arhangelosa, gde su se iznad mora istovremeno pojavile dve morske pijavice. Uprkos njihovoj veličini i upečatljivom izgledu, nisu pričinile materijalnu štetu.

Hitna evakuacija zbog izlivanja reke na Eviji

Ozbiljna situacija zabeležena je i na ostrvu Evija, gde je usled obilnih padavina došlo do izlivanja reke Kireas.

Oko 12.30 časova stanovnicima područja Makrikapa poslato je hitno upozorenje putem broja 112, sa naredbom da se evakuišu prema mestu Psahna.

Ranije tokom jutra upozorenje je izdato i stanovnicima mesta Politika, kojima je savetovano da budu posebno oprezni prilikom kretanja.

Prema lokalnim medijima, izlivanje reke izazvalo je ozbiljne probleme na putu koji povezuje severni deo Evije sa Halkidom.

Vatrogasne službe primile su ukupno 58 poziva iz Atike i Evije zbog obilnih kiša i snažnog vetra.

U Atici je zabeleženo 38 intervencija, uključujući ispumpavanje vode i uklanjanje oborenih stabala, dok je na Eviji primljeno 20 poziva.

Prva žrtva nevremena na Rodosu: Muškarca odnela bujica

Snažno nevreme koje je pogodilo grčko ostrvo Rodos odnelo je najmanje jedan ljudski život. Prema pisanju grčkog portala Protothema, pripadnici Obalske straže pronašli su telo muškarca na području plaže Stegna, u blizini naselja Arhangelos.

Prema dodatnim informacijama koje prenose grčki mediji, reč je o 62-godišnjem muškarcu koji je radio u hotelu i pokušao da skloni automobil tokom obilnih padavina. Međutim, snažna bujica odnela je vozilo prema moru.

Na istom području poplavne vode odvukle su više automobila u more, dok su spasilačke službe intervenisale zbog opasnih vremenskih uslova.

Smrt muškarca predstavlja prvu prijavljenu žrtvu razornog nevremena koje je zahvatilo Rodos, izazvalo velike poplave, zatvaranje puteva i ozbiljne probleme u saobraćaju.





Automobili odneti, desetine kuća i lokala oštećene

Veliku štetu nevreme je pričinilo i na ostrvu Skiatos, koje pripada arhipelagu Severni Sporadi.

Gradonačelnik Teodoris Cumас izjavio je za grčku agenciju ANA-MPA da je zatraženo proglašenje vanrednog stanja.

"Kiša i vetar se nastavljaju. Radimo na sanaciji glavne putne mreže, gde je nanet materijal. Imali smo nekoliko oborenih stabala, a dva automobila su odneta. Škole su zatvorene. Čini se da nevreme slabi", izjavio je gradonačelnik.

Prema njegovim rečima, oštećeno je između 40 i 50 poslovnih objekata, kao i 15 do 20 kuća.

Pokrenut je postupak procene štete i pripreme isplate odštete ugroženim građanima i privrednicima.

Olujni vetrovi zaustavili brodove

Snažni severni i severoistočni vetrovi u Egejskom moru izazvali su ozbiljne probleme u pomorskom saobraćaju.

Prema grčkoj Nacionalnoj meteorološkoj službi, udari vetra na pojedinim područjima dostizali su devet, a povremeno i deset stepeni Boforove skale.

Zbog opasnih uslova zabranjeno je isplovljavanje iz luka Pirej i Lavrio do najmanje 15 časova.

Pojedine trajektne linije u Saronskom zalivu nastavile su da saobraćaju, ali su polasci hidroglisera obustavljeni.

Prekinute su i pojedine veze između kopna i ostrva, uključujući linije Prinos-Kavala, Agija Marina-Nea Stira i Arkica-Edipsos.

Na ostrvu Peristera, u blizini Alonisosa, jedrilica sa dve osobe nasukala se zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Oba putnika spasena su uz pomoć privatnog plovila na kojem su se nalazili pripadnici grčke obalske straže i prevezena u luku Alonisos.

Crveni alarm u više delova Grčke

Grčke vlasti aktivirale su najviši stepen pripravnosti, poznat kao "Red Code", za više područja zemlje.

Upozorenje obuhvata Eviju, Sporade, Atiku, južni Egej, Krit, Samos, Ikariju i Peloponez.

Prema ažuriranoj prognozi grčke Nacionalne meteorološke službe, snažne padavine i grmljavinske oluje očekuju se na Eviji do kasnog popodneva, na Sporadima i u istočnoj Tesaliji do poslepodnevnih sati, a na Dodekanezu do večeri.

Na Kritu, posebno u oblastima Hanja i Retimno, intenzivne padavine mogle bi da potraju do kasno u noć.

Istovremeno, veoma jaki severni i severoistočni vetrovi nastaviće da duvaju nad Egejskim morem.

Grčka civilna zaštita pozvala je stanovnike i turiste da prate zvanična upozorenja, izbegavaju nepotrebna putovanja i ne pokušavaju da prelaze poplavljene puteve.