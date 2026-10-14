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Rusija će uvesti vize za državljane Crne Gore kao odgovor na odluku Podgorice da ukine bilateralni sporazum o bezviznom režimu sa Moskvom, u okviru nastojanja da se pridruži Evropskoj uniji 2028. godine.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova potvrdila je da je crnogorsko Ministarstvo spoljnih poslova 28. septembra obavestilo Moskvu o nameri da raskine sporazum o međusobnom bezviznom putovanju iz 2008. godine.

"U praksi, to znači da će od 1. novembra naši građani moći da ulaze i borave u Crnoj Gori samo uz vize. Shodno tome, i državljani Crne Gore moraće da pribave vize za putovanja u Rusiju", izjavila je Zaharova.

Crna Gora je u julu najavila da će ukinuti bezvizni režim za državljane Rusije, Belorusije, Kine, Saudijske Arabije i Turske kako bi uskladila svoju viznu politiku sa standardima Evropske unije.

Zaharova je ocenila da će ova odluka smanjiti broj ruskih turista, naneti štetu lokalnim preduzećima i pogoršati investicionu klimu u Crnoj Gori.

Crna Gora je godinama bila jedna od retkih evropskih zemalja koja je ruskim državljanima omogućavala boravak do 30 dana bez vize. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, u zemlju se doselio veliki broj Rusa koji su se protivili ratu.

Lokalni mediji su ranije ove godine objavili da je oko dve trećine registrovanih ruskih državljana napustilo Crnu Goru u iščekivanju novih viznih pravila.

"Besmisleno je da Crna Gora očekuje da će joj Brisel nadoknaditi neizbežne gubitke", poručila je Zaharova.

Ona je upozorila da će pristupanje Evropskoj uniji od balkanskih država kandidata zahtevati da prihvate "konfrontacioni antiruski kurs", koji je, prema njenoj oceni, suprotan njihovim nacionalnim interesima.

Odnosi Moskve i Podgorice godinama su zategnuti

Pitanje pooštravanja graničnih kontrola nedavno je privuklo pažnju i osnivača popularnog proruskog Telegram kanala Ribar (Rybar), koji podržava rat u Ukrajini.

On je priveden i deportovan iz Crne Gore zbog tvrdnji da je nameravao da snimi dokumentarni film u kojem bi evropske integracije bile predstavljene kao proces nametnut spolja.

Odnosi Rusije i Crne Gore zategnuti su još od 2016. godine, kada je Podgorica optužila Moskvu da je zajedno sa srpskim ultranacionalistima učestvovala u planiranju neuspelog državnog udara. Kremlj je odbacio te optužbe.

Odnosi su se dodatno pogoršali nakon što je Crna Gora 2017. godine pristupila NATO-u, a zatim se pridružila sankcijama Evropske unije uvedenim Rusiji zbog invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Crna Gora je takođe zabranila rad ruskih državnih medija i proterala ruske diplomate zbog sumnji na špijunažu.