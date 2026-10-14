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Ukrajinski napad dronovima tokom noći navodno je bio usmeren na data centar u izgradnji, koji pripada ruskoj državnoj banci Sberbank u gradu Balakovo, u Saratovskoj oblasti, izjavio je 14. oktobra zamenik generalnog direktora banke Aleksandar Vedjahin.

Guverner Saratovske oblasti Roman Busargin saopštio je da su ukrajinski dronovi napali region u jutarnjim satima 14. oktobra, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.

Vedjahin je potvrdio napad za TASS, navodeći da svi sistemi i usluge banke nastavljaju normalno da funkcionišu i da nijedan zaposleni nije povređen.

Busargin je takođe izjavio da "svi infrastrukturni objekti" rade normalno.

Međutim, ruski korisnici prijavili su probleme u radu internet usluga Sberbanke, uključujući njen servis veštačke inteligencije GigaChat, objavio je nezavisni list Moscow Times.

Ruske vlasti najavile su izgradnju ovog objekta 2020. godine, uz plan da zauzima površinu od približno 60.000 kvadratnih metara.

Ruski list Vedomosti, blizak državnim strukturama, ranije je objavio da bi u objektu trebalo da bude smešten novi superkompjuter vredan 500 milijardi rubalja.

Novi napad nakon udara na data centre Jandeksa

Ukrajinska odbrambena kompanija Fire Point oglasila se u sredu ujutru na društvenim mrežama, uz provokativnu poruku:

"Niste valjda mislili da će se sve završiti samo na Jandeksu?"

Kompanija je time aludirala na prethodne napade na infrastrukturu ruskog tehnološkog giganta Jandeks, nakon što je 12. oktobra već komentarisala prijavljenu štetu na jednom od njegovih data centara, koja je izazvala poremećaje u pristupu finansijskim uslugama.

Prema navodima ruske državne agencije TASS od 11. oktobra, data centar Jandeksa u Vladimirskoj oblasti potpuno je obustavio rad nakon prijavljenog napada dronom, pozivajući se na informacije kompanije.

To je bio treći napad na data centre Jandeksa u samo četiri dana, nakon potvrđenih udara u Rjazanjskoj i Kaluškoj oblasti 8. i 9. oktobra.

Kompanija Yandex Cloud je 11. oktobra prijavila prekide u snabdevanju električnom energijom u jednoj od svojih zona dostupnosti, za koju je navedeno da se nalazi u data centru kompanije u Vladimiru.

Sberbanka je, inače, pod strogim zapadnim sankcijama i potpuno je isključena iz međunarodnog sistema za razmenu finansijskih poruka SWIFT.