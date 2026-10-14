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Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da saveznici moraju da učine više kako bi podržali Ukrajinu, posebno kada je reč o protivvazdušnoj odbrani. Njegov apel dolazi u trenutku nagle eskalacije ruskih vazdušnih napada na Kijev.

Rute je pozvao članice NATO-a da povećaju vojnu pomoć Ukrajini, naročito isporuke sistema protivvazdušne odbrane, dok Rusija nastavlja svakodnevne napade stotinama dronova i balističkih raketa.

Prema rečima ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, više od 600.000 ljudi širom Ukrajine ostalo je u sredu bez električne energije nakon smrtonosnih ruskih udara.

"Sa dolaskom zime i nesmanjenom ruskom agresijom, saveznici moraju da učine više, posebno kada je reč o podršci protivvazdušnoj odbrani", izjavio je Rute novinarima na konferenciji za medije u Talinu, zajedno sa estonskim premijerom Kristenom Mihalom.

Generalni sekretar NATO-a trebalo bi da se sastane sa ukrajinskim predsednikom u četvrtak u Briselu, na marginama samita lidera Evropske unije, što je potvrdio Euronews.

1/11 Vidi galeriju Mark Rute na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Njihov sastanak dolazi u trenutku velikih tenzija između SAD i Ukrajine zbog ukrajinskih napada na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će Kijevu obustaviti razmenu ključnih obaveštajnih podataka o napadima balističkim raketama ukoliko Ukrajina nastavi da gađa rusku naftnu infrastrukturu.

Nafta i gas predstavljaju najvažnije ruske resurse i obezbeđuju Kremlju prihode neophodne za nastavak rata protiv Ukrajine.

Zelenski: Obaveštajni podaci spasavaju živote

Zelenski je prethodnih dana izjavio da Ukrajina nije dobila nikakvo upozorenje pre masovnih napada balističkim raketama na prestonicu.

"Ruski napad balističkim raketama na Kijev. Ponovo bez ranog upozorenja naših partnera", napisao je Zelenski u utorak na društvenoj mreži X.

"Naši sistemi otkrili su ove rakete tek kada su se praktično već približavale Kijevu", dodao je.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

Ukrajinski predsednik naglasio je da pravovremeno dostavljanje obaveštajnih podataka može da spreči ljudske žrtve.

"Obaveštajni podaci o ruskim lansiranjima balističkih raketa pomažu u spasavanju života i to je jedno od najvažnijih pitanja. Upravo to omogućava da se spreči stradanje ljudi, kada postoji rano upozorenje na balističke rakete", poručio je Zelenski.

Vašington je u međuvremenu ublažio sankcije na ruski dizel, a Tramp je potvrdio da bi SAD mogle da kupuju ovo gorivo kako bi ublažile nagli rast cena na američkom tržištu.

Tramp je zahtevao od Zelenskog da obustavi napade na ruske rafinerije, tvrdeći da upravo ti udari, a ne američko-izraelski rat protiv Irana, predstavljaju uzrok velikog povećanja cena goriva.

Rute: Razmena obaveštajnih podataka nije obustavljena

Kada su ga novinari pitali o mogućnosti da SAD obustave dostavljanje obaveštajnih podataka Ukrajini, Rute je izbegao direktan odgovor i pozvao se na Trampovu izjavu od prethodnog dana.

"Mislim da je predsednik juče bio veoma jasan kada se nakratko obratio medijima, izlazeći iz Bele kuće na predizborni događaj, i rekao da razmena obaveštajnih podataka nije obustavljena", izjavio je Rute.

I generalni sekretar NATO-a i estonski premijer ocenili su da Kremlj pokušava da odvrati evropske saveznike od pružanja pomoći Ukrajini.