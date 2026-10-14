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Ukrajinske oružane snage napale su danas rafinerije nafte u Saratovskoj i Rjazanjskoj oblasti, izjavio je zamenik ruskog premijera Aleksandar Novak.

"Vidimo da ukrajinska strana ne pokazuje nikakave naznake da prihvata energetski prekid vatre", rekao je Novak na marginama foruma Ruska energetska nedelja, prenose RIA Novosti.

Novak nije precizirao o kojim rafinerijama se radi, a lokalne vlasti u regionima koje je pomenuo nisu prijavile nikakve napade na rafinerije tokom dana.

Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar je jutros objavio na Telegramu da je više od 160 dronova uništeno ili potisnuto iznad regiona, ali je naglasio da "nema izveštaja o žrtvama ili posledicama na terenu", preneo je portal Meduza.

Predsednik SAD Donald Tramp je ranije najavio moguće sporazume između Moskve i Kijeva, a portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov je potvrdio da su diplomatski kontakti nastavljeni i dodao da će Kremlj izdati saopštenje kada bude imao šta da kaže o tom pitanju.

Tramp je u subotu optužio Volodimira Zelenskog da ignoriše zahteve Vašingtona da ne napadaju ruske rafinerije nafte.

Zelenski je ranije danas izjavio da je Rusija tokom noći upotrebila 39 balističkih raketa i više od 120 dronova za napade na energetsku i kritičnu infrastrukturu u Kijevu, Kijevskoj oblasti i Harkovu.