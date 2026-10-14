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Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da je kijevski režim slep, gubi se i paniči bez američkih obaveštajnih podataka, ali je čudno očekivati bilo šta drugo kada se bahato ponašaš prema sponzorima.

"'Zelena vaš' je ogorčena nedostatkom obaveštajnih podataka od Amerikanaca. Bez njih, ona je slepa, gubi se i paniči. A šta je očekivala? Kada se bahato ponašate prema sponzorima, oni se ljute", istakao je Medvedev na društvenim mrežama.

Kako je objasnio, američki predsednik Donald Tramp nije bivši nemački kancelar Olaf Šolc, on ne želi da bude predmet ismevanja i ne voli kada ga napadaju "krvopije".

Zelenski je ranije danas, komentarišući posledice ruskih napada na Kijev, izjavio da Ukrajina nije dobila obaveštajne podatke o lansiranju balističkih raketa.

Kasnije je su mediji objavili da je američka strana to objasnila nepovoljnim vremenskim uslovima.