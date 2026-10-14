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Blokade pojedinih srednjih škola i fakulteta i dalje traju

Blokade pojedinih srednjih škola i fakulteta i dalje traju

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Skoro 8.000 ljudi privedeno je od početka protesta srednjoškolaca u Francuskoj, od kojih je za 26 određen pritvor, pokazuju podaci francuskog Ministarstva pravde objavljeni danas.

Od ukupno 7.950 osoba koje su bile u policijskom pritvoru, 1.177 su punoletne, a 6.773 maloletne osobe, prenosi Figaro.

Protiv 2.735 osoba pokrenut je krivični postupak, dok su u 2.225 slučajeva primenjene alternativne mere umesto krivičnog gonjenja, a 1.263 predmeta su obustavljena bez daljeg postupanja.

Protesti francuskih srednjoškolaca počeli su 21. septembra u gimnaziji "Sent Egziperi" u Kreteju, u predgrađu Pariza, zbog nedostatka nastavnika i sredstava za rad, a potom su se proširili širom zemlje.

Francuski srednjoškolci traže veća ulaganja u obrazovanje, bolje uslove u školama, više nastavnika i reformu sistema upisa na fakultete Parcoursup, preko kojeg se učenici prijavljuju za upis na fakultete i druge programe visokog obrazovanja.

Blokade pojedinih srednjih škola i fakulteta i dalje traju.

Posle jučerašnjeg, petog velikog dana mobilizacije, danas je bilo blokirano nešto manje od 200 srednjih škola, dok organizatori pozivaju na nastavak protesta.

Istovremeno, srednjoškolske i studentske organizacije pozvale su učesnike da se priključe novom velikom protestu 17. oktobra.