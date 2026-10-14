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Sudija federalnog Okružnog suda u Vašingtonu Timoti Keli produžio je privremenu sudsku meru, kojom se televizijama CNN i MSNBC i portalu Politiko omogućava izveštavanje iz Bele kućedo okončanja sudskog postupka.

Keli, koga je na funkciju imenovao predsednik Donald Tramp, ocenio je da je predsednikova odluka o ukidanju stalnih propusnica za gotovo 80 novinara verovatno prekršila proceduralna prava, jer on nije unapred obavestio te medije da bi zabrinutost zbog njihovog izveštavanja mogla da im ugrozi pristup Beloj kući, prenosi Politiko.

Keli je, takođe, naveo da su Trampove česte zamerke na izveštavanje te tri medijske kuće potkrepile zaključak suda da zabrana verovatno predstavlja čin „odmazde” i „diskriminacije na osnovu stavova”, čime se krši Prvi amandman Ustava.

„Predsednici su oduvek kritikovali medije na taj način. Niko ne bi trebalo da tumači ovu odluku kao sugestiju da su pritužbe predsednika Trampa neosnovane, ali njegovi komentari su više nego dovoljni da ukažu na verovatnu uzročnu vezu između govora tužilaca, zaštićenog Prvim amandmanom, i njegove odluke da im oduzme stalne propusnice”, napisao je Keli u obrazloženju odluke na 26 stranica.

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Keli je odbacio tvrdnje Bele kuće da su razlozi nacionalne bezbednosti podstakli Trampov potez.

„Upadljivo je da u spisima predmeta gotovo i nema dokaza koji bi objasnili ili opravdali zabranu sa stanovišta nacionalne bezbednosti”, napisao je Keli.

Advokat tri medijske kuće Teodor Butrus izjavio je da ova odluka predstavlja pobedu za te organizacije i javnost kojoj služe.

„Predsednik je više puta otvoreno i javno priznao da je našim klijentima zabranio pristup Beloj kući da bi ih kaznio zbog izveštavanja koje mu se ne dopada i pokušao je da primora novinare da o njemu izveštavaju na način koji njemu odgovara”, rekao je Butrus.

Šteta koju je ova zabrana nanela našim klijentima, Prvom amandmanu i javnosti u celini je ogromna i sud je s pravom zabranio Beloj kući da sprovodi ovu neustavnu zabranu slobodne štampe u doglednoj budućnosti, dodao je Butrus.