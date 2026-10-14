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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiizjavio je da je Ukrajina spremna za primirje i pregovore sa Rusijom, ali da najnoviji ruski napadi na ukrajinsku teritoriju pokazuju nastavak eskalacije sukoba uprkos razgovorima o mogućem energetskom primirju.

Zelenski je tokom današnjeg sastanka sa britanskim premijerom Endijem Bernamom u Londonu zahvalio britanskoj vladi i narodu na podršci Ukrajini od početka ruske invazije punog obima, prenosi ukrajinski javni servis Suspilne.

"Spremni smo za bilo kakvo primirje. Od samog početka ruske okupacije bili smo spremni da zaustavimo ovaj rat, sednemo i razgovaramo. Svaki dijalog je bolji od napada", rekao je Zelenski.

On je ocenio da nastavak ruskih napada nije u skladu sa idejom energetskog primirja i ukazao na potrebu zaštite ukrajinske infrastrukture i stanovništva.

Zelenski je najavio da će sa britanskim premijerom razgovarati i o problemima u vezi sa funkcionisanjem sistema Starlink i razmenom obaveštajnih podataka.

Ukrajinski predsednik Zelenski u poseti je Velikoj Britaniji gde se sastao s Bernamom i sa britanskim kraljem Čarlsom III.