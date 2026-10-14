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Ministarstvo unutrašnjih poslova Bugarske konačno se oglasilo o slučaju koji već danima potresa regionu, a koji se tiče slučaja Ive Mihailove iz Kočana, koja ima ima makedonsko i bugarsko državljanstvo, a koja je u Severnoj Makedoniji izazvala saobraćajnu nesreću sa smrtnim ishodom, nakon čega je pobegla u Bugarsku uprkos tome što su joj oba pasoša bila oduzeta, a na osnovu sumnjivog lekarskog uverenja o neophodnom lečenju.

U saopštenju bugarskog MUP navodi se da je primilo zahtev makedonskog MUP za hapšenje i ekstradiciju Ive Mihalove, koja je u Makedoniji optužena za izazivanje saobraćajne nesreće sa smrtnim posledicama.

Mihalova, koja ima makedonsko i bugarsko državljanstvo, pre nekoliko dana pobegla je iz Makedonije u Bugarsku, a njen izlazak iz zemlje nije zabeležen na graničnim prelazima. Nakon toga, javila se iz susedne zemlje, dala izjavu za tamošnje medije, a vlasti su najavile da će joj dodeliti i obezbeđenje. U međuvremenu, makedonska policija raspisala je međunarodnu poternicu za njom.

- Dana 13. oktobra u 19.38 časova, Direkcija za međunarodnu operativnu saradnju (DMOS) primila je poruku od INTERPOL Skoplje, sa zahtevom za međunarodnu potragu za Ivom Mihalovom, uz hapšenje i ekstradiciju, bugarskom državljankom i državljankom Republike Severne Makedonije. U poruci je navedeno da se Mihalovoj sudi zbog kršenja saobraćajnih propisa (krivično delo kažnjivo prema članu 300 Krivičnog zakonika Republike Severne Makedonije) i da je Sud u Kočanima istog dana, 13. oktobra 2026. godine, izdao nalog za njeno hapšenje - navode iz bugarskog MUP.

Raspisana međunarodna poternica

Odatle dodaju da bugarske vlasti ne traže Mihalovu, kao i da, prema Evropskoj konvenciji o ekstradiciji, svaka strana ima pravo da odbije da drugoj državi izruči svoje državljane.

- Trenutno za Mihajlovu nije raspisana crvena poternica. Bugarske vlasti nisu preduzele mere radi utvrđivanja gde se Mihalova nalazi na teritoriji Bugarske. Podsećamo da, prema članu 25, stavu 4 Ustava Republike Bugarske, ’državljanin Republike Bugarske ne može biti predat drugoj državi ili međunarodnom sudu radi krivičnog gonjenja, osim ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom koji je ratifikovan, objavljen i stupio na snagu za Republiku Bugarsku’. Član 6, stav 1, tačka a Evropske konvencije o ekstradiciji glasi: ’Svaka ugovorna strana ima pravo da odbije ekstradiciju svojih državljana’ - navodi se u saopštenju.

Ovaj slučaj otvara novo poglavlje u ionako napetim odnosima između sofije i Skoplja. Podsećamo, da su vlasti u Skoplju pozvale bugarskog ambasadora u Severnoj Makeodniji i uručile mu demarš. Makedonski portali podsećaju da je Iva Mihailova 7. oktobra 2025. izazvala saobraćajnu nesreću u kojoj je stradao Besim Durmiši (33) na brzom putu Štip - Kočani. Nakon nesreća ona je optužila žrtvu za izazivanje nesreće što je izazvalo ogorčenje javnosti.