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Rasprava o pravima stranih radnika izazvala je žestok sukob u slovenačkom parlamentu.

Naime, kako je izvestio 24ur, poslanica opozicije Nataša Sukič iz stranke Levica optužila je vladajuću stranku za napad na demokratiju, a zatim je bacila kopiju skupštinskog poslovnika na poslanika Slovenačke demokratske stranke (SDS) Žana Mahniča. Nije ga udarila, a zatim je demonstrativno napustila sednicu.

Sve se dogodilo na zajedničkoj hitnoj sednici dva skupštinska odbora, sazvanoj na zahtev opozicionih poslanika Pokreta za slobodu, Socijaldemokrata i Levice. Oni su, s druge strane, tražili raspravu o vladinim predlozima za izmene zakona koji regulišu boravak stranaca i zapošljavanje stranih radnika.

Ali poslanik vladajuće SDS, Andrej Kosi, predložio je da se sednica prekine. Kako je rekao, zakonski predlozi još nisu zvanično poslati parlamentu. Većina je podržala njegov predlog, što je izazvalo burnu reakciju opozicije.

- Ono što radite je otmica parlamenta. Da li razumete šta znači oteti parlament? Otimanje parlamenta je svojevrsni državni udar. Ovo je najviša državna demokratska institucija - rekla je Sukić.

Dodala je da je ono što rade nečuveno i nikada ranije nije viđeno niti doživljeno.

- Ovo je ozbiljan napad na demokratiju u zemlji, ozbiljan napad na opoziciju, koja ovde, kada vam se nešto ne sviđa, više nema prostora da se izrazi - rekla je.

Mahnič je odbacio optužbe da je prekršio poslovnik. Objasnio je da predsedavajući ne može samostalno da odluči o prekidu sednice, već mora da omogući glasanje o predlogu predstavnika. Pošto je većina podržala prekid, smatra da je postupak sproveden u skladu sa poslovnikom.

Podsetimo da je slovenačka vlada predložila izmene pravila za strane radnike i članove njihovih porodica. Među predloženim izmenama je i drugačiji sistem finansiranja kurseva slovenačkog jezika. Strani državljani više ne bi pohađali kurseve slovenačkog jezika potpuno besplatno, već bi morali da snose 40 odsto troškova, dok bi se istovremeno podigao potreban nivo znanja jezika.