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Papa Lav XIVzahvalio je danas katolicima širom sveta na molitvama, u svom prvom obraćanju nakon operacije kojoj je podvrgnut u Rimu zbog raka pluća.

"Kao što znate, ovih dana nisam bio u mogućnosti da budem među vama", napisao je papa Lav XIV u poruci upućenoj katolicima koji učestvuju na simpozijumu povodom desetogodišnjice dokumenta Amoris laetitia, koji je napisao njegov prethodnik, papa Franja.

Dokument se bavi delovanjem Crkve u radu sa bračnim parovima i porodicama.

"Od srca vam zahvaljujem na molitvama i zajedničkom radu. Razmena iskustava i pažljivo slušanje predstavljaju dar za čitavu Crkvu", poručio je papa, prenosi CNN.

"Molim vas da se molite za mene, kao što se i ja molim za vas", dodao je on.

Papa operisan zbog raka pluća

Papi Lavu XIV dijagnostikovan je plućni adenokarcinom, čest oblik raka pluća, tokom operacije koja je u utorak trajala 90 minuta u Rimu. Lekari su tom prilikom uklonili donji režanj jednog plućnog krila, saopštili su članovi medicinskog tima koji brinu o poglavaru Rimokatoličke crkve.

Oporavak pape "odvija se u skladu sa očekivanjima", naveli su u saopštenju doktor Luiđi Karbone i profesor Stefano Margaritora.

Papa je bio u stanju da se kreće po bolničkom odeljenju u kojem boravi, a doručkovao je i ručao.

Foto: JAVIER LIZON/EFE

Lav XIV najavio je planiranu operaciju tokom govora vernicima na Trgu Svetog Petra tokom vikenda, kada je rekao da je promena na plućima otkrivena u ranoj fazi.

Porodična istorija bolesti

Nije poznato da je papa pušač, a tokom života nastojao je da vodi računa o zdravlju.

Ipak, u njegovoj užoj porodici postoji istorija malignih bolesti.

Njegov stariji brat, Luj Prevost, trenutno se leči od raka, dok su njihovi roditelji preminuli od posledica ove bolesti tokom devedesetih godina prošlog veka.

Otkazani javni nastupi

Zbog lečenja, papa Lav XIV otkazao je sve javne nastupe do 20. oktobra.

Ipak, prema ranijem planu, narednog meseca trebalo bi da krene na duže putovanje u Južnu Ameriku.

Za sada nema dodatnih informacija o tome da li će njegovo zdravstveno stanje uticati na realizaciju tog putovanja.