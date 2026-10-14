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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas u razgovoru sa britanskim novinarom Pirsom Morganom da je Ukrajina izgubila snažnog saveznika i da oseća da ga je američki predsednik Donald Tramp izdao.

Na pitanje Morgana da smatra da ga je Tramp izdao zbog dogovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o dizelu i o ublažavanja sankcija Rusiji, Zelenski je odgovorio potvrdno.

"Zapravo, da, ali mislim da je to malo komplikovanije od mojih emocija ili osećanja. To ne zavisi od mene", rekao je Zelenski, prenosi Kijev indipendent.

On je istakao da ga razočarala Trampova odluka da neposredno nakon uvođenja strožih sankcija Rusiji sklapa dogovor sa Putinom, a na pitanje da li smatra da Ukrajina gubi podršku Amerike, odgovorio je potvrdno.

"Bolno je kada predsednik Tramp odabere jednu stranu, a nije naša. Nemamo ništa protiv toga da bude u sredini, ali ako ste u sredini, morate tu ostati, a ne preći na pogrešnu stranu", rekao je Zelenski.

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Foto: Alex Brandon/AP

Predsednik Ukrajine je kritikovao Trampove saradnike, koji ga, prema njegovom mišljenju, navode da donosi odluke u korist Rusije.

"Mislim da njegovi savetnici greše. Ne znam ko ga gura na pogrešnu stranu, ali znam da to nije prava strana istorije", kazao je Zelenski.

Zelenski je naglasio i da je odluka o ograničavanju rada „Starlinka” u Ukrajini „velika greška”, jer ukrajinskoj vojsci otežava borbene operacije.

"Tražili smo ponovno uspostavljanje punog rada 'Starlinka' u Ukrajini, jer će u protivnom mnogo ljudi stradati", upozorio je Zelenski.

Kurir.rs/Kijev indipendent

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