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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu navodno je pozvao američkog predsednika Donalda Trampa da obnovi vojne udare na Iran pre izraelskih izbora zakazanih za 27. oktobar i američkih međuizbora, koji se održavaju nedelju dana kasnije.

O tome je u utorak izvestila izraelska televizija Kanal 12, dok je Tramp izjavio da će odluku o Iranu doneti "veoma uskoro".

Američki zvaničnici rekli su za Kanal 12 da su nakon prošlonedeljnih razgovora stekli utisak da Netanjahu želi da pokrene napad pre izbora. Izraelski premijer je, prema tim navodima, ukazivao na zabrinjavajuće poteze Irana u oblasti nuklearnog programa.

Iako je Tramp u međuvremenu javno izjavio da neće obnoviti napade na Iran pre američkih međuizbora, Izraelske odbrambene snage (IDF) i američka Centralna komanda (CENTCOM) ostaju u stanju visoke pripravnosti.

Prema izveštaju televizije, vojske završavaju pripreme za moguću operaciju u slučaju da Tramp promeni odluku.

1/10 Vidi galeriju Iran Teheran napad Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Maya Levin/AP

Tramp navodno dao zeleno svetlo za pripreme, ali ne i za napad

Američki izvor rekao je za Kanal 12 da je Netanjahu "nekoliko puta razgovarao" o mogućnosti obnove napada na Iran.

Prema njegovim rečima, Tramp je izraelskom premijeru poručio da može da "nastavi sa pripremama", ali se nije zvanično obavezao da će odobriti napad.

Isti izvor naveo je da bi Tramp mogao da naredi napad odmah, kasnije ili da od njega u potpunosti odustane.

Prema izveštaju, američki predsednik je u poslednje vreme menjao stav o ovom pitanju svakih nekoliko dana.

Netanjahu je, kako se navodi, izraelskim bezbednosnim zvaničnicima rekao da je Tramp prvi pokrenuo razgovor o mogućnosti obnove borbi pre izbora, a ne on.

Kancelarija izraelskog premijera demantovala je da Netanjahu pokušava da pokrene rat sa Iranom pre izbora, što njegovi kritičari ocenjuju kao potencijalno politički motivisan potez.

"Premijer održava kontinuirani dijalog sa predsednikom Trampom i visokim zvaničnicima američke administracije i ne komentariše sadržaj razgovora koje vode", navodi se u saopštenju Netanjahuove kancelarije.

Bela kuća nije komentarisala ove navode.