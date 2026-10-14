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Policija je upotrebila vodene topove večeras protiv destina hiljada demonstrirajućih studenata u glavnom gradu Albanije Tirani, gde se nasilne demonstracije održavaju drugi dan.

1/33 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

Studenti su zapalili zgradu vlade i dve banke i bacali kamenje na policiju u protestu oko rasta cena obrazovanja i korupcije. Policija je uzvratila sa vodenim topovima i suzavcem da rastera demonstrante.

Demonstranti su izazvali požar u zgradi ministarstva obrazovanja, prevrtali kontejnere za đubre i lupali izloge lokalnih prodavnica i firmi. Filijala Rajfajzen banke blizu minsitarstva obrazovanja takođe se zapalila, prenosi britranski Gardijan.

Foto: Hameraldi Agolli/AP

To su do sada najnasilniji protesti protiv premijera Edija Rame, koji je u maju prošle godine osvojio četvrti mandat ali koji se suočava sa rastućim nezadovoljstvom i percepcijom korpucije vezane za vodeće zvaničnike. Demonstranti su takođe odbacili opozicione ličnosti kao neprihvatljivu alternativu.

Nemiri su izbili posle celog leta mirnih protesta protiv Rame podstaknutih predloženim projektom razvoja luksuznog letovališta duž albanske južne obale a koju finanaisra zet američkog predsednika Donalda Trampa Džared Kušner.

1/9 Vidi galeriju Albanija Tirana Foto: MALTON DIBRA/EPA, Printskrin X, Hameraldi Agolli/AP

Studentski organizatori rekli su da su protesti zog uslova na univerzitetima, viših cena obrazovanja i nedostatka finansijske podrške i izgleda za zapošljavanje posle diplomiranja.

Nemiri su deo šireg talasa studentskog aktivizma koji je zahvatio Evropu oko obrazovanja i životnih uslova, piše Gardijan.

U Francuskoj su srednjoškolci organizvali višenedeljne proteste i blokade škola tražeći više nastavnika, bolje zgrade, smatrajući da oronule školske zgrade i prenatrpane učionice podrivaju obrazovanje.

Foto: Hameraldi Agolli/AP

Albanski mediji javili su da su se današnji protesti proširili na univerzitete u Elbasanu i Skadru. ;Vlada je osudila nasilje.

I protesti sinoć su prerasli u nasilje, kada su demonstranti razbijali izloge i rušili kante za đubre i policija je upotrebila suzavaca da ih rastera. Policija je saopštila da je juče privedeno 23 ljudi, kao i da su šest policajaca i jedan novinar povređeni.