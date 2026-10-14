UKRAJINAC KOJI JE MINIRAO SEVERNI TOK TRAŽI AZIL U HRVATSKOJ: Žuravljov tvrdi da u Nemačkoj "ne bi imao pošteno suđenje"
- Njegov advokat kaže da u Nemačkoj, koja traži izručenje, ne bi imao pošteno suđenje.
- Hrvatski MUP treba da preispita zahtev, dok se čeka odluka suda o žalbi na izručenje.
Ukrajinac Volodimir Žuravljov, koji je u avgustu uhapšen u Puli zbog sumnje da je učestvovao u miniranju gasovoda Severni tok, zatražio je azil u Hrvatskoj, jer smatra da u Nemačkoj, koja traži njegovo izuručenje, ne bi imao pošteno suđenje, rekao je njegov advokat Ivan Gržić za RTL.
"Naš branjenik je zatražio međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj. Proces je takav da to sad ide na preispitivanje u MUP, a prvo Hrvatska mora da utvrdi svoju nadležnost za postupanje po njegovom zahtevu", rekao je Gržić.
"Ako Hrvatska utvrdi da je nadležna, onda će ispitati našeg branjenika, zatražiti da se dostavi odgovarajuća dokumentacija i pristupiće sprovođenju tog postupka", objasnio je.
Žuravljov je uhapšen na osnovu evropskog naloga, a postupak njegove predaje nemačkim vlastima još nije okončan, jer se čeka odluka Visokog krivičnog suda o žalbi na izručenje, koje je niži sud odobrio.
U Hamburgu je danas počelo suđenje za miniranje Severnog toka, a na optuženičkoj klupi za sada je samo Ukrajinac Serhij Kuznjecov.
Kurir.rs/Fonet