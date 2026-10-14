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Ukrajinac Volodimir Žuravljov, koji je u avgustu uhapšen u Puli zbog sumnje da je učestvovao u miniranju gasovoda Severni tok, zatražio je azil u Hrvatskoj, jer smatra da u Nemačkoj, koja traži njegovo izuručenje, ne bi imao pošteno suđenje, rekao je njegov advokat Ivan Gržić za RTL.

"Naš branjenik je zatražio međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj. Proces je takav da to sad ide na preispitivanje u MUP, a prvo Hrvatska mora da utvrdi svoju nadležnost za postupanje po njegovom zahtevu", rekao je Gržić.

Volodimir Žuravljov, Foto: Wojtek Radwanski / AFP / Profimedia

"Ako Hrvatska utvrdi da je nadležna, onda će ispitati našeg branjenika, zatražiti da se dostavi odgovarajuća dokumentacija i pristupiće sprovođenju tog postupka", objasnio je.

Žuravljov je uhapšen na osnovu evropskog naloga, a postupak njegove predaje nemačkim vlastima još nije okončan, jer se čeka odluka Visokog krivičnog suda o žalbi na izručenje, koje je niži sud odobrio.

U Hamburgu je danas počelo suđenje za miniranje Severnog toka, a na optuženičkoj klupi za sada je samo Ukrajinac Serhij Kuznjecov.