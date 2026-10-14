OGROMNE POPLAVE U ISTANBULU: Zatvorene škole, građani pozvani da ostanu kućama (VIDEO, FOTO)
- Saobraćaj je u haosu, putevi i podvožnjaci su potopljeni, a nema izveštaja o povređenima.
Vlasti u Istanbulu zatvorile su danas škole, poslale pojedine radnike javnih službi na prinudni odmor i pozvale građane da ostanu kod kuće pošto su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj.
Kancelarija guvernera saopštila je da će nastava biti obustavljena na jedan dan u četvrtak, dok će državni službenici sa invaliditetom i majke sa malom decom biti pušteni na odsustvo.
Guverner je savetovao stanovnike da ostanu kod kuće osim ako putovanje nije apsolutno neophodno.
Ljudima koji žive u suterenskim i podrumskim stanovima preporučeno je da provedu noć na nekom drugom mestu.
Obilne kiše su poplavile kuće i poslovne objekte i potopile puteve i podvožnjake.
Vozila su ostala zarobljena, što je izazvalo saobraćajni haos u gradu od oko 16 miliona stanovnika, ali nema izveštaja o povređenima.
U jednom okrugu, prolaznici su spasili ženu koju je bujica nosila niz ulicu.
Vatrogasci su spasili još jednu osobu koja je bila zarobljena u poplavljenom podrumu, prenosi AP.
Kurir,rs/Agencije