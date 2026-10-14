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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da neće podneti ostavkui da održavanje izbora u Ukrajini trenutno nije moguće zbog stalnih ruskih napada i bezbednosnih rizika.

On je, u intervjuu s britanskim novinarom Pirsom Morganom, takođe istakao da smatra da je njegova dužnost da nastavi da vodi zemlju dok traje rat i odbacio mogućnost da se povuče sa predsedničke funkcije.

"To je moja odgovornost", rekao je Zelenski.

Govoreći o mogućnosti održavanja izbora, koji su u Ukrajini bili predviđeni za 2024. godinu, Zelenski je naveo da takav proces trenutno nije moguće bezbedno organizovati zbog ruskih napada, uključujući udare raketama i bespilotnim letelicama.

On je ukazao i na to da se veliki broj ukrajinskih vojnika nalazi na frontu, dok su milioni građana napustili zemlju.

Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

"Ne možemo da biramo predsednika bez vojnika, jer oni daju i dali su svoje živote. Oni prvi moraju da glasaju i mislim da je to pravedno", rekao je ukrajinski predsednik.

Na pitanje da li veruje da ima podršku ukrajinskog naroda, odgovorio je potvrdno, navodeći da Ukrajince ujedinjuje zajednički cilj odbrane zemlje.

"Svi smo Ukrajinci i svi smo na jednoj strani. Imamo samo jednog neprijatelja, a to je Rusija", rekao je Zelenski.

On je ocenio da je i u interesu ruskog naroda da se rat završi, ali je ukazao na to da Moskva mora da promeni pristup kako bi bilo moguće uspostaviti trajni mir.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u subotu da bi Ukrajina trebalo da dobije novog predsednika ''koji može da postigne dogovor'', ponovo kritikujući Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije nafte i njihovog uticaja na svetsko tržište dizela.