POTRESNO: Dečak (14) tokom nevremena u Istanbulu ugazio u baru i poginuo od strujnog udara (VIDEO)
- Prema snimku i navodima gradske uprave, dečak je bosonog nagazio u baru, izgubio svest i pao na ulicu.
- Hitno je prevezen u bolnicu, ali nije preživeo, a pokrenuta je istraga.
Snažno nevreme koje je pogodilo Istanbulpretvorilo se u tragediju, pošto je jedan 14-godišnji dečak izgubio život usled strujnog udara!
Kako se vidi na snimku koji je objavila Gradska uprava Istanbula, a preneli turski mediji, dečak hoda bosonog u četvrti Balat, kada pokušava da pređe preko bare.
U tom trenutku kroz njegovo telo prolazi električna struja, on odmah gubi svest i ruši se na ulicu. Dečak je hitno prevezen u bolnicu, ali da, uprkos naporima lekara, nije preživeo.
"U incidentu koji se dogodio u parku Čukur bostan, u četvrti Balat, u opštini Fatih, četrnaestogodišnji M. I. doživeo je strujni udar u trenutku kada je nagazio u baru vode.
Dete je bez svesti prevezeno u bolnicu, ali je, uprkos svim pokušajima spasavanja, preminulo. Pokrenuta je istraga o ovom incidentu", saopštila je Gradska uprava Istanbula.
Kurir.rs/Agencije