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Snažno nevreme koje je pogodilo Istanbulpretvorilo se u tragediju, pošto je jedan 14-godišnji dečak izgubio život usled strujnog udara!

Kako se vidi na snimku koji je objavila Gradska uprava Istanbula, a preneli turski mediji, dečak hoda bosonog u četvrti Balat, kada pokušava da pređe preko bare.

U tom trenutku kroz njegovo telo prolazi električna struja, on odmah gubi svest i ruši se na ulicu. Dečak je hitno prevezen u bolnicu, ali da, uprkos naporima lekara, nije preživeo.

"U incidentu koji se dogodio u parku Čukur bostan, u četvrti Balat, u opštini Fatih, četrnaestogodišnji M. I. doživeo je strujni udar u trenutku kada je nagazio u baru vode.

1/7 Vidi galeriju Turska Istanbul poplave Foto: Omer Hamza Yildiz/Dia Photo, Egecan Ozguner/AP

Dete je bez svesti prevezeno u bolnicu, ali je, uprkos svim pokušajima spasavanja, preminulo. Pokrenuta je istraga o ovom incidentu", saopštila je Gradska uprava Istanbula.